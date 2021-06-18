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美著手運作拜習會 白宮透露可能在今年10月G20峰會
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日在一場電話簡報會表示，美國近期內將開始討論「拜習會」的時間與形式，讓美國總統拜登在未來幾個月內與中國大陸國家主席習近平接觸；可能是電話會議，也可能在今年10月的G20峰會舉行場邊會議，或其他等等，不過一切尚未決定。
拜登才剛結束與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的美俄峰會返回華府，記者詢問蘇利文何時要舉行拜習會；蘇利文表示，拜登接下來將伺機與習近平接觸，但目前沒有具體計畫，時間和形式都未定。
「美國將很快著手討論兩國領導人會議的適當形式（right modality），可能是電話會議，也可能是某場國際峰會的場邊會議，或是其他。」蘇利文並暗示，今年10月有G20（20國集團）峰會。
蘇利文表示，拜登與習近平的接觸，意在評估美中關係並確保兩人能直接溝通，正如同拜登16日與普亭的峰會。
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