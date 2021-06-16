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川普想出自傳「正瘋狂寫作」 主要出版社不敢碰

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普日前透過聲明宣布自己「正瘋狂似地寫作」，但幾家主要出版社仍對替他出書保持警惕。圖／路透 Abaca Press
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普日前透過聲明宣布自己「正瘋狂似地寫作」，但幾家主要出版社仍對替他出書保持警惕。圖／路透 Abaca Press

美國政媒POLITICO報導，前總統川普日前透過聲明宣布自己「正瘋狂地寫作」，還說「屆時你將看到萬書之首（The book of all books）」，但幾家主要出版社對於替他出書仍保持警惕。一位業界人士表示，替川普出書要擔心編輯陷入事實查核地獄、簽約作家憤而出走與旗下員工公開造反，讓出版社不太可能跟川普簽下書約。

報導指出，卸任總統與前白宮高層的自傳幾乎肯定登上暢銷排行榜，一位離開白宮的前總統拿不到豐厚書約可說是前所未聞，特別是西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）用美金七位數稿酬簽下前副總統潘斯的兩本書，川普女婿庫許納也敲定撰寫白宮回憶錄，都讓川普自傳的缺席變得更加明顯。

據川普自己在11日的說法，其實也有人主動找上門要替他出書，還收到「來自最不可能的出版社」提出兩筆書約，但是他回絕了，因為他「現在不想做這筆交易」。川普當時沒有透露細節，14日再向POLITICO發出一分自吹自擂的聲明，堅持正是「兩家最大且最受尊敬的出版社」給出非常豐厚書約，但他已回絕。

POLITICO聯繫美國五大出版集團的高層發行人與編輯，探詢他們是否曾聽過川普獲得任何類似書約的消息，但沒有一個消息來源稱自己耳聞過相關訊息，多數人也指他們不會去碰川普的出書計畫。一位出版業界要角指出，要拿到一本內容事實準確的書真的太難了，「這就是問題所在，如果他甚至連自己選輸都不肯認，那你要怎麼印那些東西？」

川普 白宮 潘斯

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