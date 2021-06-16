20多年前校園槍擊案殺手首度受訪 苦於妄想症對當年暴力「深惡痛絕」
美國38歲男性金克爾（Kipland Kinkel）在15歲時持槍殺死父母和2名同學，還炸傷25人。在入獄20多年後首次接受媒體採訪，表示自己對當初的行為感到「極度羞恥和愧疚」。
被判處111年8個月監禁的金克爾說他12歲起就一直在腦海中聽到聲音，案發時即患有還未確診出來的妄想型思覺失調症（Paranoid schizophrenia）。他還透露當時自己很沉迷刀和槍，並堅信美國政府和華特迪士尼公司在他腦子裡植入了一個晶片。
這是他第一次公開談論他的罪行，先前他都拒絕受訪，以免為受害者及其家人帶來更多創傷。此次他決定打破沉默，是希望幫助年輕的犯罪者獲得重生的機會。
金克爾表示他15歲時被發現非法持槍後，自己的世界「炸裂了」，不僅被學校勒令退學，還面臨重罪指控。第二天他就殺死父母，再隔一天他帶著「殺死所有人」的計劃進入校園持槍掃射。他強調對當年的暴力行為「深惡痛絕」。
金克爾的律師團今年初向聯邦法院提交了請願書，辯稱他不是自願認罪，因為他當時已停藥數週。律師團主張：「判處患有精神疾病的青少年，讓他們在獄中死亡違反美國憲法第八修正案（Eighth Amendment to the United States Constitution）」。
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