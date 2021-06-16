紐約、加州宣布完全解封 70%成人已接種疫苗

美國加州15日完全「解封」、全面重啟經濟，紐約州也解除剩餘的防疫限制措施，這兩州70%的成人已接種至少一劑新冠疫苗。此前一天，全美新冠病毒染疫死亡數累計突破60萬人，殘酷提醒疫情讓美國付出的沉痛代價。

紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）在世貿中心一號大樓宣布解除剩餘防疫限制措施。他說：「記住6月15日，記住今天！因為這是紐約再次崛起的那一天。」這座大樓是在遭遇911恐攻後重建，在此宣布解封，令人有長期抗戰後宣布勝利的感覺。

至於在加州，舊金山宣布「叮噹車」纜車系統恢復營運，迪士尼樂園也向外來觀光客開放。加州州長紐森（Gavin Newsom）以好萊塢風格來慶祝加州完全解封的這一天，參觀了環球影城，慶祝多數疫情限制措施解除，並宣布加州經濟「全面重啟」。這也代表加州不再對餐廳、超市、遊樂園等公共場館實施社交距離或人流上限措施規定。

紐約是美國新冠疫情爆發的初期重災區，現在新冠病毒檢測陽性率則是全美最低的，期間實施長達15個月的防疫封鎖措施，重傷小企業。如今，郭謨宣布取消針對工商業和居民的所有剩餘規定和限制，他表示，「這條路走得很漫長」，「生活不再是保住生存；生活是過日子」。

自疫情爆發以來，已有超過200萬紐約民眾染疫，超過4.2萬人病歿。全美的染疫死亡人數已超過60萬人。

紐約州戰勝在2020年底重新升溫的疫情，隨著疫苗接種的增加，近月來一直走在復甦的道路上。在6月13日，檢測陽性率已降至0.41%，遠低於今年1月初的7.94%。

郭謨說，針對商業和社會機構、體育和娛樂、建築、製造和零售的所有限制措施都取消，「現在能夠回歸正常生活」，但疾病管制暨預防中心的建議將維持不變，包括在大眾運輸系統須佩戴口罩，但在紐約州企業內部將不再需要戴口罩。

隨著紐約市新病例銳減，未倒閉的餐廳再次高朋滿座。公寓簽租率過去兩個月激增，紐約市的文化生活也已重啟，百老匯劇院開始銷售門票，預定9月重新開放。