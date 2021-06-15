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過生日也不消停 川普怒批北約G7

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圖／德國之聲中文網
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川普在聲明中說，過去多年來，美國向「那個俱樂部」（意指西方七國集團）以及北約「贈送」了許多錢，因此美國一直被相關國家「經濟利用」，「這對美國以及美國納稅人不公平！」川普還宣稱，在他擔任總統期間，曾經做出了改變。

川普擔任總統時，確實多次指責北約盟國的軍費開支不達標、指責其在防務問題上依賴美國。

除了抨擊多邊組織，川普對正在參加一系列峰會的現任總統拜登也不依不撓。他在聲明中再次指責拜登在總統大選中存在舞弊行為，但並沒有提出具體證據。川普要求重新審核賓夕法尼亞州的選票，還抨擊了兩名反對賓州重新計票的共和黨同僚，認為他們「要麼愚蠢、要麼腐敗、要麼天真」。

目前，另一個大選關鍵州亞利桑那已經應共和黨人的要求在審核選票，引發了不小的爭議。批評人士認為，川普及其支持者正在為和大選有關的陰謀論推波助瀾，從而動搖民眾對美國選舉體制的信任度。

川普至今不承認敗選，並且在共和黨基層擁有相當高的支持度。他已經多次表示，有可能再次參加2024年總統大選。就在生日當天，他還通過電子郵件、手機短信向支持者籌款；作為回報，捐款者可以在一張巨大的生日卡片上簽名。

至於他究竟能否成為2024年總統大選的共和黨候選人，很大程度上將取決於2022年的國會中期選舉。川普將公開為一些黨內同僚站台，一旦共和黨奪回眾議院乃至參議院的多數席位，這位前總統就有望鞏固其黨內勢力。

就在6月初，川普在接受一家右翼電台的采訪時還宣稱，他正在考慮參加2022年的國會中期選舉，力爭進入眾議院並擔任議長，從而對現任總統拜登啟動彈劾調查。

(法新社等)

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北約 拜登 川普

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