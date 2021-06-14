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美機場單日旅客突破200萬 疫情爆發以來首見

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
隨著美國新冠疫苗施打日益普及，染疫新增病例開始驟降，悶壞的美國人已迫不及待出遊。（路透）
隨著美國新冠疫苗施打日益普及，染疫新增病例開始驟降，悶壞的美國人已迫不及待出遊。（路透）

美國機場上周五（11日）單日旅客人次突破200萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首見，且旅客人次幾乎達到2019年同日的四分之三，顯示航空業景氣持續復甦。

彭博資訊報導，美國運輸安全管理局（TSA）的數據顯示，全美機場11日通過安檢的旅客人次為2,028,961人，較去年同日增加150萬人，並達到2019年同日的74%。

在疫情爆發前，美國機場平均每日旅客人次為200萬至250萬人，並在去年4月13日降至87,354人，改寫歷史新低。

TSA的另一數據顯示，全美航空公司七天平均旅客量達到182萬人次，為疫情爆發以來最多，且幾乎是今年稍早的三倍。

美國航空業景氣2月以來持續復甦，TSA的數據成為景氣回升的最新跡象。隨著美國新冠疫苗接種率日益提高，染疫新增病例逐漸驟降。民眾被壓抑的需求已提高夏季旅遊旺季的機票價格，原因是航空公司的航班仍未根據民眾的需求進行調整。

儘管民眾在9月13日前搭飛機仍須配戴口罩，但美國疾病管制預防中心（CDC）在10日建議放寬戴口罩指引，即完全接種疫苗者在機場、渡輪頂層甲板等戶外空間不用戴口罩。

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