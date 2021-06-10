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流感恐將捲土重來 專家警告入秋「恐迎來史上最大災情」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國醫學專家警告，認為近來趨緩的流感疫情，很可能在入秋後捲土重來。圖片來源／ingimage
美國醫學專家警告，認為近來趨緩的流感疫情，很可能在入秋後捲土重來。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情肆虐全球，至今已造成1.74億人感染，375萬人喪生。然而美國卻有專家警告，緊接在肺炎之後，很有可能將迎來史上最嚴重的流感疫情。

根據美國媒體「CNN日文版」報導，美國今年因為流感而死亡的兒童僅有1人，與2019至2020年的199人死亡，以及再前一季有144人相比，疫情顯然趨緩很多。而過往高達上千萬的流感病例數，在今年也僅僅只有幾千人。

熟悉流感，任職於美國聖裘德兒童研究醫院的理查德（Richard Webby）表示，無論有沒有因為新冠肺炎疫情而實行國境封鎖的國家，流感疫情都明顯下降。這一部份或許可解釋成對抗肺炎的衛生措施，同時也抑制了流感疫情，但也有可能是肺炎病毒，與流感病毒之間可能有某種互斥關係。

理查德認為，眼下的流感疫情雖一時得到舒緩，但未來有可能會觸底反彈。密西根大學的公共衛生學院也指出，將來若是肺炎疫情舒緩，人們重新開始頻繁接觸，並且沒保持社交安全距離，也沒有確實配戴口罩的情況下，流感就有機會捲土重來，並且造成重大災情。

此外，有一說認為免疫系統和流感病毒一樣，彼此都會持續進化，讓人體逐漸達到能自然對抗病毒的強度。可是在流感平息，人體也長時間的鬆懈下，一旦感染了病毒，發病及重症化的機率反而變得更高。或許在今年秋天到2022年，恐將迎來史上最嚴重的流感疫情。

流感病毒 疫情

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