最快周四 美貿易代表戴琪與台灣官員進行會談

華爾街日報周三報導稱，美國和台灣高階貿易官員最早將於周四舉行會談。

知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃最早在周四與台灣對口官員進行對話，雙方政府將採取行動，重啟在川普執政期間暫停的貿易和投資磋商。

美國國務卿布林肯周一曾在眾議院的一個委員會暗示，可能重啟對台貿易和投資談判，但沒有顯示出任何想要達成台灣一直尋求的全面貿易協定的意願。

臺美貿易暨投資架構協定可回溯到1990年代，既在面對北京反對時象徵兩國合作的指標意義，也是解決經濟問題的平台。

該談判在川普政府貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）領軍時中止，他認為台灣是阻止美國進口的重商主義國家。他也專注於與北京談成廣泛的貿易協議。

美國國會部分支持台灣的議員希望美國更進一步，與台北簽署雙邊貿易協定。拜登政府的一名高階官員表示，美方尚未就此作出決定。

這位高階官員表示：「如果我們恢復對話，首先要追趕進度。我們與台灣的經濟關係會持續深化。」