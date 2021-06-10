快訊

地牛翻身！6時42分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

今午後對流強！吳德榮：下周西南氣流+梅雨鋒 中南部防大量降雨

最快周四 美貿易代表戴琪與台灣官員進行會談

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
美貿易代表戴琪。（路透）
美貿易代表戴琪。（路透）

華爾街日報周三報導稱，美國和台灣高階貿易官員最早將於周四舉行會談。

知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃最早在周四與台灣對口官員進行對話，雙方政府將採取行動，重啟在川普執政期間暫停的貿易和投資磋商。

美國國務卿布林肯周一曾在眾議院的一個委員會暗示，可能重啟對台貿易和投資談判，但沒有顯示出任何想要達成台灣一直尋求的全面貿易協定的意願。

臺美貿易暨投資架構協定可回溯到1990年代，既在面對北京反對時象徵兩國合作的指標意義，也是解決經濟問題的平台。

該談判在川普政府貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）領軍時中止，他認為台灣是阻止美國進口的重商主義國家。他也專注於與北京談成廣泛的貿易協議。

美國國會部分支持台灣的議員希望美國更進一步，與台北簽署雙邊貿易協定。拜登政府的一名高階官員表示，美方尚未就此作出決定。

這位高階官員表示：「如果我們恢復對話，首先要追趕進度。我們與台灣的經濟關係會持續深化。」

北京 川普

延伸閱讀

拜登歐洲行首日訪英國 宣告「美國回來了」

美台貿易官員最快10日對話 重啟貿易與投資談判

拜登將平息美歐貿易戰

拜登開啟上任後首次外訪——歐洲行

相關新聞

拜登首出訪 考驗疫苗外交

七大工業國（Ｇ７）將於十一日至十三日在英國舉行峰會，這也是美國總統拜登就任以來首度出訪海外，全球新冠肺炎疫情及疫苗無疑是...

全美最有錢25人 稅率僅15.8%

非營利調查新聞組織ProPublica八日公布他們取得的數千名富人國稅局機密資料發現，全美最有錢的廿五名富豪身價自二○一...

拜登簽署命令 撤銷TikTok與WeChat禁令

美國總統拜登今天簽署行政命令，撤銷對中國應用程式TikTok與WeChat禁令，並要求美國商務部對相關程式的安全風險進行...

美國防部長奧斯汀下令 加強因應中國挑戰

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天指示五角大廈，將中國及其軍事建設議題列為美國國防政策的首要重點，以加強...

美參院抗中新法案 再砸2千億美元

美國參議院八日以六十八比卅二票通過一項對抗中國影響力的「美國創新和競爭法案」，對美國技術、科學和研究撥款投資逾二千億美元...

美鬆綁邊境管制 有動作了

隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境管制，美國已跨出第一步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。