拜登開啟上任後首次外訪——歐洲行

（德國之聲中文網）據德新社報導，美國總統拜登此次歐洲行的第一站是英國。抵達後，他將率先前往英國米爾登霍爾基地看望駐扎在那裡的美軍官兵。

6月10日，拜登將在英格蘭康沃爾郡（Cornwall）與英國首相約翰遜舉行會晤。七國集團峰會11日至13日也將在這裡舉行。屆時拜登還將與包括德國總理默克爾在內的多國領導人舉行會晤。

報導稱，本周日，拜登還將前往倫敦郊外的溫莎城堡拜見英國女王伊麗莎白二世。

下周一（6月14日），拜登將在布魯塞爾出席北約峰會，第二天還將與歐盟代表舉行峰會。

在返回美國前， 16日，拜登還將前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京舉行雙邊會晤。

白宮方面強調，拜登此次歐洲之行的目的是致力於團結民主國家，共同制定21世紀的路線規則，捍衛民主價值觀，並應對世界上最大的挑戰。

路透社評價說，拜登歐洲之旅將是對這位民主黨總統管理和修復與主要盟友關系的能力考驗。歐盟國家對特朗普時期美國推出的關稅制裁和退出國際協定、組織的做法感到不滿。

（路透社、德新社）

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