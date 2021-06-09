快訊

台積電要多配股息了 每股配息增至2.75元

拜登開啟上任後首次外訪——歐洲行

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據德新社報導，美國總統拜登此次歐洲行的第一站是英國。抵達後，他將率先前往英國米爾登霍爾基地看望駐扎在那裡的美軍官兵。

6月10日，拜登將在英格蘭康沃爾郡（Cornwall）與英國首相約翰遜舉行會晤。七國集團峰會11日至13日也將在這裡舉行。屆時拜登還將與包括德國總理默克爾在內的多國領導人舉行會晤。

報導稱，本周日，拜登還將前往倫敦郊外的溫莎城堡拜見英國女王伊麗莎白二世。

下周一（6月14日），拜登將在布魯塞爾出席北約峰會，第二天還將與歐盟代表舉行峰會。

在返回美國前， 16日，拜登還將前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京舉行雙邊會晤。

白宮方面強調，拜登此次歐洲之行的目的是致力於團結民主國家，共同制定21世紀的路線規則，捍衛民主價值觀，並應對世界上最大的挑戰。

路透社評價說，拜登歐洲之旅將是對這位民主黨總統管理和修復與主要盟友關系的能力考驗。歐盟國家對特朗普時期美國推出的關稅制裁和退出國際協定、組織的做法感到不滿。

（路透社、德新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

拜登 英國

相關新聞

拜登開啟上任後首次外訪——歐洲行

據德新社報導，美國總統拜登此次歐洲行的第一站是英國。抵達後，他將率先前往英國米爾登霍爾基地看望駐扎在那裡的美軍官兵。

川普版紙牌屋？ 復出新劇本「佛州選眾議員拚議長彈劾拜登」

美國前總統川普仍牢牢掌控共和黨，目前無人能挑戰他在2024年代表共和黨選總統，不過他可能已經等不及了，他先是對人說，他將在今年8月「復辟」，最近又有一位電台主持人建議他在佛州選聯邦眾議員，進而奪取眾院議長大位，川普似乎很有興趣。川普將以什麼形式復出？可能不久後就有答案。

罕見隨川普政策 拜登創新競爭法大撒幣維持競爭力

拜登在政策上鮮少沿襲前任總統川普，對中貿易是少數意見一致的領域。他保留川普對北京制訂的關稅、擴大中企黑名單後，為維持美國...

國會暴亂95頁報告 參院避用「暴動」、沒提川普責任

參院8日公布95頁的1月6日國會攻擊報告，指出許多單位一連串的情報疏失，以及執法單位與軍方未能阻止暴力攻擊，卻未提及前總...

「沒有疫苗可對抗歧視」美國許多亞裔家庭仍居家避疫

隨著學校逐步取消遠距教學、員工重回公司上班、摘下口罩，疫情漸成往事，亞裔卻普遍表示，疫情期間反亞裔攻擊激增，讓他們很擔心...

美國白人與非裔收入、失業率…4大差距 突顯族裔不公

美國立國迄今，在促進族裔平權的道路上做出許多努力，從南北戰爭解放黑奴，到民權領袖金恩博士1960年代催生的民權法案，都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。