快訊

大學指考作業時程公布！ 考生沒暑假了 8月31日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小水滴的旅行 互動式地圖揭水資源來去芳蹤

中央社 / 舊金山8日專電
圖擷自River Runner網站。
圖擷自River Runner網站。

加州與美國西部州即將進入嚴重、且惡化的乾旱。一位網頁製作者利用美國地質調查所龐大資料庫，設計出一個互動式水域地圖，告訴人們水資源的來去芳蹤。

位於加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，27歲的網頁製作者勒那（Sam Learner）運用美國地質調查所（U.S.Geological Survey）龐大的資料庫，9天內製作完成名為River Runner的互動式地圖

勒那試圖以此告訴人們產生的污染去了哪裡，以及人們如何靠著其他地方的水源生活。

信使新聞指出，水和電很像，多數人沒有察覺它們的重要性，直到失去它們才發現不可獲缺。

點擊或搜尋River Runner網頁上美國地圖的任一地方，互動式畫面將以3D方式呈現、追蹤雨滴降下後流入小溪、河流、湖泊最終進入海洋的路徑。

勒那住在賓州的匹茲堡（Pittsburgh），他說人們會很驚訝水可以旅行到多遠的地方。他說，「我們是許多人的上游，你用水或倒水的方式會影響很多其他的人，所有的水域都是連接一起的，在你附近的小溪最終流到密西西比河」。

例如，加州康特拉哥斯達郡（Contra CostaCounty）暗黑山（Mount Diablo）的降雨，流經63公里到舊金山海灣。降在加州以大蒜聞名吉爾羅伊（Gilroy）農場上的雨，旅行52公里到太平洋。

但是丹佛（Denver）的雪融化後，流過3856公里到墨西哥灣（Gulf of Mexico），中間經過了普拉特河（Platte River）、密蘇里河、密西西比河和路易斯安那河口灣（Louisiana bayous）。

再舉例美國國家公園優勝美地瀑布（YosemiteFalls）的水，中間流經許多地方，旅行392公里，最終到達金門大橋下方的舊金山海灣。這個互動式地圖除提醒人們珍惜水資源，也是認識美國地理的生動教材之一。

延伸閱讀

台美有望復談TIFA 陳以信：與我國開放萊豬未必相關

疫情照出政治分歧 美8旬防疫隊長佛奇挺過風暴

美國強化半導體等關鍵供應鏈 要與日澳印、G7等國合作

出口躍增！美國4月貿易逆差今年來首見縮小

相關新聞

美參院通過2,500億法案強化科技業 對抗中國大陸

美國參院周二（8日）通過一項2,500億美元的法案，增加技術研發方面的政府支出，以加強美國對抗中國大陸在內對手的競爭力，...

小水滴的旅行 互動式地圖揭水資源來去芳蹤

加州與美國西部州即將進入嚴重、且惡化的乾旱。一位網頁製作者利用美國地質調查所龐大資料庫，設計出一個互動式水域地圖，告訴人...

戴琪領導貿易糾察隊 目標包括中國大陸

白宮8日針對強化供應鏈彈性發布成果清單，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）將建立一支貿易糾察隊，對於關鍵供應...

彭博：拜登宣布供應鏈計畫 將提高晶片產量

彭博資訊報導，美國總統拜登發表多管齊下的策略，以確保藥品、微晶片等重要產品的供應鏈安全無虞，且正評估是否展開貿易調查，若...

人物側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

2018年二月下旬，當時的川普總統雖備受爭議，但共和黨內無人挑戰他連任的霸氣懾人；當時民主黨還沒有多少人宣布參與初選，但...

角逐紐約市長／楊安澤絕對優勢不再 想贏得步步為營

距離紐約市長民主黨初選僅剩不到兩周，根據近幾次民調數據，華裔參選人楊安澤參選之初的巨大領先優勢已經不復存在；他能否在初選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。