小水滴的旅行 互動式地圖揭水資源來去芳蹤

加州與美國西部州即將進入嚴重、且惡化的乾旱。一位網頁製作者利用美國地質調查所龐大資料庫，設計出一個互動式水域地圖，告訴人們水資源的來去芳蹤。

位於加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，27歲的網頁製作者勒那（Sam Learner）運用美國地質調查所（U.S.Geological Survey）龐大的資料庫，9天內製作完成名為River Runner的互動式地圖。

勒那試圖以此告訴人們產生的污染去了哪裡，以及人們如何靠著其他地方的水源生活。

信使新聞指出，水和電很像，多數人沒有察覺它們的重要性，直到失去它們才發現不可獲缺。

點擊或搜尋River Runner網頁上美國地圖的任一地方，互動式畫面將以3D方式呈現、追蹤雨滴降下後流入小溪、河流、湖泊最終進入海洋的路徑。

勒那住在賓州的匹茲堡（Pittsburgh），他說人們會很驚訝水可以旅行到多遠的地方。他說，「我們是許多人的上游，你用水或倒水的方式會影響很多其他的人，所有的水域都是連接一起的，在你附近的小溪最終流到密西西比河」。

例如，加州康特拉哥斯達郡（Contra CostaCounty）暗黑山（Mount Diablo）的降雨，流經63公里到舊金山海灣。降在加州以大蒜聞名吉爾羅伊（Gilroy）農場上的雨，旅行52公里到太平洋。

但是丹佛（Denver）的雪融化後，流過3856公里到墨西哥灣（Gulf of Mexico），中間經過了普拉特河（Platte River）、密蘇里河、密西西比河和路易斯安那河口灣（Louisiana bayous）。

再舉例美國國家公園優勝美地瀑布（YosemiteFalls）的水，中間流經許多地方，旅行392公里，最終到達金門大橋下方的舊金山海灣。這個互動式地圖除提醒人們珍惜水資源，也是認識美國地理的生動教材之一。