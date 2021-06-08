戰狼變萌! 布林肯:北京可能意識到戰狼外交起反效果

美國之音報導，美國國務卿布林肯週一（6月7日）表示，中國可能意識到其「戰狼風格」的外交政策正將世界推得更遙遠，而不是吸引更多支持。不過，布林肯也強調，他並不清楚中國欲塑造「可信、可愛、可敬」形象的真正動機和原因。與此同時，布林肯還向國會暗示美國將與台灣重啟貿易談判的可能性。

近年來中國主打強硬姿態的「戰狼外交」，伴隨而來的結果是中國與世界愈來愈多國家的外交關係日益緊張。中國國家主席習近平上個月底主持中共中央政治局集體學習時要求官員要努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象，要「講好中國故事」，同時強調要在對外宣傳中注重基調， 「謙遜謙和」。

習近平的這一表態立刻受到各界討論和關注：中國會否改變其「戰狼外交」和其他咄咄逼人的言行？來自田納西州的共和黨聯邦眾議員博切特（Rep. Tim Burchett, R-TN）週一在一場有關討論美國2022財政年度國務院預算的聽證會上向出席作證的布林肯國務卿提出了這一疑問。

「習主席最近要求他的手下著重塑造『可信的，可愛的』，---這有點好笑，還有『可敬的』中國形象。這一說法是否標誌了中國共產黨戰狼外交的結束？為什麼他要這麼突然的改變戰術？」 博切特週一透過視訊詢問布林肯。

「我無法為習主席或他們其他人的想法發言，」布林肯回答說，「但有一種可能性，那就是這很有可能意味著中國也得出了結論，認為軟實力也相當重要。」

「他們在世界各地的交涉方式正使得愈來愈多人與他們疏遠，而不是被他們吸引。因此，這可能是顯示承認到這一點。話雖如此，但我不想為他們下任何明確的結論，我無法得知他們心裡想的是什麼。」