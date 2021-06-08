TIFA復談有望？布林肯稱正進行與台貿易投資對話

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日到聯邦眾議院外交委員會，報告明年度預算，他答覆議員詢問表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了。

布林肯的談話為TIFA復談帶來曙光，中華民國駐美代表蕭美琴表示，正在處理中。

共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）詢問布林肯，台灣已宣布開放美國豬肉進口，移除貿易障礙以追求更廣泛的美台貿易協定，美國政府的立場為何？

布林肯表示，這問題應該詢問美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），不過就他了解，美台正進行對話，或者很快就會有某種框架協議，這些對話應該開始了，詳情要問美國貿易代表署（USTR）。

記者詢問USTR，尚未取得回應。

華爾街日報報導，美國強化與台灣連結，可能增加與北京的摩擦，路透並指這會激怒北京。

台美1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA），為雙邊經貿高層諮商管道；1995年召開首場會議迄今，共舉行十次會議，最後一次為2016年，TIFA已經停開超過四年。