策畫西部拓荒風格的「流放之刑」 檢察官與律師受譴責

美國內布拉斯加州最高法院4日公開譴責一位郡檢察官與一位辯護律師，批評兩人居然策劃西部拓荒時代（Wild West）風格的「流放計畫」（Banishment Plan），縱放2位被定罪的重罪犯離開小鎮、永不回頭。

美聯社報導，當事人分別是內布拉斯加州卡斯特郡（Custer County, NE）的郡檢察官鮑爾斯（Steven Bowers），以及郡首府斷弓鎮（Broken Bow, NE）的威克姆律師（Christopher Wickham），兩人均被譴責違反職業行為規則與律師誓詞。

根據檢辯兩人喬好的計畫，威克姆建議被控多項重罪的委託人坦承有罪，接著趕在量刑庭之前逃出內布拉斯加州。鮑爾斯則是同意，只要他們不在量刑庭現身與離開該州，就會指示郡警局長不要尋求引渡他們回來。

報導稱鮑爾斯與威克姆都知道罪犯們一落跑就不會回頭，還策劃為他們向法官申請設定較低的保釋金，方便他們在量刑庭前恢復自由之身。

內布拉斯加州最高法院的譴責令並未揭露任何罪犯的相關資訊，僅稱其中至少一人的確在量刑前逃出卡斯特郡，隨後在約320公里外的第一大城奧馬哈（Omaha, NE）附近被捕。但鮑爾斯沒有尋求引渡此人回到卡斯特郡，讓他得以獲得釋放。

美聯社透過電訪與電郵請鮑爾斯與威克姆置評，但都未立即取得答覆。不過，2人都向內布拉斯加州的律師紀律委員會提交答辯，有條件承認違規行為，同時放棄針對指控提出任何質疑，以換取州最高法院發出不影響他們執業能力的譴責令。但兩人要是打算尋求在他州申請執業，就必須出示這一分譴責令。