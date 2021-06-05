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2022年先選眾議員後當議長？川普直呼「這太有趣了」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於2月。前白宮策士巴農之前提出，川普可轉戰聯邦眾議院後爭取議長寶座。有電台主持人在訪問提及此事，川普則直呼「非常有趣」。路透
美國前總統川普，攝於2月。前白宮策士巴農之前提出，川普可轉戰聯邦眾議院後爭取議長寶座。有電台主持人在訪問提及此事，川普則直呼「非常有趣」。路透

美國前總統川普卸任之後，2024年捲土重來再戰白宮的風聲就始終沒有停過，但他近日接受電台主持人訪問時，卻稱2022年轉戰聯邦眾議院後爭取議長寶座的提案「非常有趣」。

國會山莊報4日報導，前白宮策士巴農（Steve Bannon）曾提過這個點子。極右派電台主持人魯特（Wayne Allyn Root）就此向川普提問，川普則答稱「這太有趣了」。

據轉述，川普告訴魯特，「對呀，你知道的，這非常有趣」，又指旁人曾建議他競選聯邦參議員，「但你知道啦，你的點子也許更好，這非常有趣」。

報導稱，外界之前並未特別關注川普投身國會選舉與領導眾院的可能性。但就算他真的起心動念，也要等到聯邦眾議院選區重劃完畢，才能找到一個準備參選的選區，選戰的運籌帷幄也很複雜，因此川普這麼做的可能性仍偏低，但已凸顯許多共和黨人渴望看到他以某種形式重返政壇。

據悉，川普至今的主要興趣仍在支持國會選戰的候選人，而不是自己跳下去參選，民調則顯示他極有可能贏得2024年的共和黨總統提名。川普也在臉書決定再封殺他兩年後，又一次投下再戰2024的暗示，發文指「下次我在白宮時，就不會如祖克柏所求，讓他跟他老婆吃更多晚飯。只談正事！」

川普 白宮 共和黨

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