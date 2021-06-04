拜登修訂川普命令 59家中國公司被列入禁止投資黑名單

美國總統拜登周四（3日）簽署了一項命令，修訂前總統川普頒布的美國對中國大陸公司的投資禁令，拜登新命令列出59家與中國大陸軍方有關或是屬於監控產業類的陸企，其中包括華為和大陸的三大電信公司。

彭博資訊報導，不願具名的美國政府官員表示，新投資禁令將於紐約時間8月2日00:01生效。生效後一年內，投資人需完全撤出投資。

拜登修訂的這項行政命令，延續了大部分前總統川普的政策。川普的舊命令在法庭上受到挑戰；其連帶禁止投資黑名單企業的附屬公司這一點，由於不夠明確，投資人感到困惑。美國國會跟華爾街一樣緊盯著拜登對投資黑名單的立場，兩黨議員都呼籲採取強硬立場。

拜登周四更新的投資黑名單裡，許多企業已經在川普政府之前的名單上，像是華為、中國移動、中國聯通和中國電信。被認定是國防公司的陸企則有中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國航天科工集團和中國船舶重工等公司。

新投資禁令中列為重點的監控產業，最具代表性的公司就是監控攝影鏡頭和人臉辨識技術開發商海康威視。彭博說，海康威視被指協助中國大陸當局在新疆推動所謂的「安全城市」方案，當地的維吾爾族面臨迫害。

拜登名單新增了中航電測儀器公司和江西洪都航空工業公司。

美國財政部在拜登簽署修訂後的新投資禁令後，周四稍後公布了處罰指南。財政部一位官員說，財政部將滾動更新這份投資黑名單。

根據拜登的命令，黑名單企業的附屬公司只有在也被財政部外國資產管控辦公室（OFAC）列入清單之時，才是禁止投資對象。

彭博說，OFAC在編列投資黑名單時，將與美國國務院和國防部協調。國會要求五角大厦制定與中國大陸軍方有關聯的公司名單，周四稍後預料會公布更多公司入列。官員表示，一些公司將同時進入五角大厦和OFAC的名單之中。

包括小米在內的陸企經由訴訟成功挑戰川普的命令後，拜登行政團隊認為有必要修訂這項行政命令，以確保其合法性和長期持續性。

其他被列入不准投資黑名單的陸企還包括：Proven Honour Capital 、Proven Glory Capital 、中天火箭、內蒙古第一機械集團、長沙景嘉微電子、中航航空電子系統、中國衛通集團、總部在中國的Costar 集團、福建火炬電子科技和貴州航天電器等。