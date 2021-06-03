禁投資解放軍相關企業惹議 美將公布新規限制特定領域

美國前總統川普去年底頒布對與中國大陸軍隊相關企業的投資禁令，引發難以認定關聯的爭議，數家企業對美國政府提起訴訟。彭博2日報導，美國總統拜登可望於本周簽署命令，在投資禁令的企業黑名單認定標準中，強調與中國大陸國防和監控科技相關的企業。

彭博報導，拜登政府將保留多數川普時代就指定的實體清單，並在新標準中由財政部指定新實體。

拜登上任後全面檢視對中政策，日前有媒體報導，美國針對「具解放軍背景的陸企投資禁令」，可能修改標準；在此之前，拜登政府兩度延長完成交易的最後期限，最新期限為本月11日。

彭博2日報導，拜登對這分黑名單的定義，可望改為以國防和監視科技為主；與中國大陸國防或監視科技部門有關聯的企業，將面臨金融處罰，財政部將對此提出企業清單。

彭博引述知情人士說法稱，拜登將保留多數已被指定的實體，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將在新命令中增加新實體。白宮發言人和財政部對此均無回應。

川普去年11月下令禁止美國企業或個人投資與解放軍相關企業，國防部陸續公布指定的實體清單，要求在今年1月底以前結束投資外，解放軍陸企無法在美國上市，甚至被要求退市。

包括小米在內的陸資企業對美國政府提訴訟，主張國防部判定公司與解放軍有關的理據不足；彭博報導，已有2家公司成功挑戰這項投資禁令，由法院裁定豁免。

拜登團隊表示，該政策修正必須確保合法有效且能長時間維持；拜登團隊委由財政部負責此事，以強化其懲罰的法理基礎。

此外，彭博報導，白宮與財政部也將澄清，新禁令未來不會一網打盡子公司或名稱相近的公司；由財政部點名的相關企業子公司，才受投資禁令限制。

共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）發布聲明表示，美國政府持續延長解放軍企業名單是極為重要的，這些公司不應有管道能接觸美國科技與資本市場，並指美國正在資助自身最重大的競爭者。

跨黨派議員本周致函國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），要求國防部發布新的與中國大陸軍隊相關實體清單，並指「美國政府應當持續採取大膽行動，杜絕中國共產黨對美國產業基礎的經濟掠奪，美國不應放任中國侵蝕美國的軍事優勢。」