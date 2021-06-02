難民政策大突破 拜登取消留墨西哥計畫

美國真的願意接受難民？美國政府1日正式取消前總統川普制定的難民庇護計畫，未來難民將可進入美國境內安置，而非滯留在墨西哥。雖然拜登上任後，將許多川普時期的難民政策翻轉，但黨內較激進的自由派仍不滿其開放力度太小，共和黨也批評拜登讓美墨邊境難民激增，讓邊界更難管控。

大量收容難民

根據《半島電視台》報導，美國國土安全部1日正式宣布，終止川普時期的「留在墨西哥」移民政策。國安部表示，總統拜登在1月20日剛上任時，就率先取消了「移民保護指引（MPP）」，讓1.1萬移民可以申請庇護入境美國。

另外，拜登也陸續翻轉了許多川普的政策，譬如將收容移民的人數從1萬人提升至6萬人，並取消了疫情間快速遣返移民的計畫。但這讓共和黨批評拜登讓美墨邊境管理更加困難。美國邊境巡警也表示，今年3月與4月的邊境犯罪羈押案數也創下20年來的歷史新高。

受盡黨內質疑

但《半島》也提到，川普的移民保護指引也讓美國邊境需要蓋很多臨時收容所，在墨西哥邊境也會有犯罪集團入侵墨西哥的臨時收容所，這也讓美墨邊境的犯罪問題難解。據美國人權優先組織統計，川普的政策實行期間，共發生至少1544起謀殺、綁架與虐待兒童案。

不過《NBC新聞網》分析，拜登雖然宣布放棄川普的移民政策，為了舒緩邊境的壅塞人口，但隨著移民數量的增加，邊境巡警的負擔也不會因此減輕。另外，拜登原本打算維持川普收容1萬多名的數量，但被黨內進步派議員批評數量不夠，隨後才擴增收容至6萬人，拜登的移民政策上任至今，受到了黨內外的質疑。

【更多精采內容，詳見 】