拜登赴土耳沙 承認一百年前發生種族大屠殺

美國總統拜登1日前往奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa），宣布一世紀前發生在土耳沙的黑白種族衝突事件是「大屠殺」，「白人至上」的恐怖主義仍是美國至今最致命的威脅；拜登是首位承認此事，並在事件紀念日前往事發地悼念的美國總統，但他並未回應是否代表國家道歉。

「一百年了，第一位總統親臨此處，承認發生在這裡的事實。」拜登說，「這不是暴亂，這是大屠殺，我們史上最惡劣的一次，卻不是唯一的一次。」拜登演講一度停下，為罹難者致哀。

拜登說，長久以來這裡發生的事悄悄流傳，歷史是沈默的，不代表這事沒發生過；唯有面對真相，才能治癒、伸張正義與修復；仇恨不會消失，只會掩藏，白人至上的恐怖主義仍是美國至今最致命的威脅。

1921年5月31日，白人暴徒衝入土耳沙非裔社區格林伍德（Greenwood）縱火、搶劫與殺戮；24小時內，無分男女老幼約300位當地居民死亡、35個街區被毀，數千居民被迫暫住拘留營受國民兵監管；不過官方一直不承認這起事件，紀錄死亡數字僅36人。

在聯邦住房與城市發展部長傅吉（Marcia Fudge）和白宮內政委員會主席萊斯（Susan Rice）陪同下，拜登參觀格林伍德文化中心，聽取事件導覽，並與佛萊徹（Viola “Mother” Fletcher）、凡愛力斯（Hughes “Uncle Red” Van Ellis）與本寧菲爾德蘭德爾（Lessie “Mother Randle” Benningfield Randle）3位倖存者見面。

107歲的佛萊徹年紀最長，事發時年僅7歲。她與凡愛力斯日前赴國會作證，呼籲國家承認這是一場大屠殺，佛萊徹說，自己從未見證過正義，祈禱有一天這會發生。

「過去你們的故事被模模糊糊地記得，現在它們將廣為人知。」拜登說，要確保全美都完整了解這些故事。當記者詢問，總統是否要為此公開致歉，拜登並未回應。

白宮上月31日宣布，5月31日為土耳沙事件紀念日，重申促進種族正義，致力從法律上、政策上與每個人心中，根除系統性種族主義。

拜登在土耳沙宣布數項行動，以降低種族間貧富差距，例如將聯邦採購合約外包給弱勢小企業的比率提高50%；白宮預計在未來五年投注1000億美元。

拜登政府將投注100億美元作為振興社區基金，幫助類似格林伍德的貧困社區，投入310億美元支持少數族裔小商家，並打擊住房歧視。

此外，拜登任命副總統賀錦麗（Kamala Harris）負責投票權法案修法，以捍衛少數族裔的投票權；共和黨在全美各地推出限縮投票權的一系列法案，引發拜登政府強力抨擊。

美國的種族衝突是歷史沉痾，1921年有土耳沙事件，去年明尼蘇達州發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）受警暴致死案。

前總統川普去年六月節（6月19日，解放黑奴紀念日）選擇土耳沙為疫情暫停競選活動後的首場造勢，形同在種族傷口上灑鹽，引發反彈；拜登就任總統後，前往土耳沙悼念大屠殺，種族問題持續成為挑戰。