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影／贊同在美國發動緬甸式政變？川普首位國安顧問否認

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普的第一位國安顧問佛林（中），攝於2020年12月。佛林日前出席一場與會者多為挺川陰謀論支持者的大會時，發表似是贊同在美國發動緬甸式政變的講話。路透
美國前總統川普的第一位國安顧問佛林（中），攝於2020年12月。佛林日前出席一場與會者多為挺川陰謀論支持者的大會時，發表似是贊同在美國發動緬甸式政變的講話。路透

美國前總統川普的第一位國安顧問佛林（Michael Flynn）5月30日在德州達拉斯現身，出席一場與會者多為挺川陰謀論支持者的大會時，發表似是贊同在美國發動緬甸式軍事政變的講話，但一位律師隔天就嚴詞否認他有這個意思。

根據網路流傳的現場即時轉播影片，一位自稱是海陸官兵的與會者向佛林提問，「我想知道為什麼，發生在米納馬（Minamar，疑緬甸英文發音口誤）的事情不能發生在這裡？」

匿名者Q與挺川普的線上論壇過去數月一直在慶祝緬甸的致命軍事政變，並且建議美國也應該發生同樣的事情，讓川普得以復位為總統。從影片可見，這名男子話一講完，台下隨即傳出一陣歡呼與鼓譟，佛林接著則回答道，「沒有理由，我的意思是，應該發生在這裡。沒有理由，這是正確的」。

佛林隔天用社群媒體Parler的帳號發文，聲稱發言受到扭曲，他並沒有呼籲發動政變。過去代理過佛林的律師鮑爾（Sidney Powell）則表示，他絕不鼓勵「任何暴力行動或任何軍事暴亂」，並指控媒體「下流地扭曲」佛林的發言，卻沒有解釋佛林為什麼用影片內的方式答覆提問。

曾力抗川普選舉舞弊陰謀論的聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）則在推特發文，先貼上佛林否認發言的新聞連結，隨後批評稱「沒有美國人該提倡或支持暴力推翻美國政府」。

川普 緬甸 律師

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