機師值勤時對女副駕駛露下體還看色情片 被判緩刑且離職「一毛都拿不到」

美國西南航空公司一名退休的60歲機師哈克（Michael Haak）28日坦承去年8月在費城飛往佛羅里達州的航班上向一名女性副駕駛暴露他的生殖器，並在筆記型電腦上看色情電影而被判緩刑。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY ）報導，哈克在美國地方法官科爾森 (J. Mark Coulson) 判處他一年緩刑和5,000美元（約合新台幣13萬元）罰款之前，為自己的行為致歉並懺悔。

報導指出哈克在那次航班中第一次見到那名女性副駕駛。他在飛機達到巡航高度後離開座位，接著在駕駛艙內故意脫掉衣服並在筆記型電腦上觀看色情影片。哈克在接下來的航程在駕駛艙內進行了不當行為，而副駕駛則繼續履行工作任務。

副駕駛向法庭提交了一份聲明，但在28日的聽證會上沒有發言。法官告訴哈克，他的行為對副駕駛造成創傷，並可能影響乘客和其他同事的安全。哈克於今年4月因此事被指控公然進行猥褻、不雅或淫穢行為，最高可判處90天監禁。

哈克是佛羅里達州居民，他在退休前任職西南航空公司飛行員27年。他最後一次搭乘這家總部位於達拉斯的航空公司的航班是在去年8月31日，也就是發生不雅事件3週後。

哈克的辯護律師薩尼克（Michael Salnick）指出，哈克職業生涯出色，受到了乘客和同事無數讚譽和支持，其中包括西南航空董事長兼首席執行官凱利（Gary Kelly）在哈克退休當天給他的一封信，信上寫著：「很幸運西南航空多年來一直是您的家。」

薩尼克師在一份法庭文件中說，哈克對自己的行為負責且「沒有任何藉口」。他認為哈克「一生辛勤工作且善良」，應該從輕處罰。

西南航空公司發言人在一份聲明中表示，該航空公司「不容忍這種行為，如果這種行為獲得證實，將立即採取行動。而西南航空確實調查了哈克的事件，因此停止支付他離職後原本有權獲得的福利。」