家人遭水流捲走！超強7歲男孩「獨立游上岸」求救成功

美國佛羅里達州一名7歲男孩近日成為當地英雄，只因他在姐姐和父親被水流捲走時奮力游上岸尋求幫助，隨後家人也被成功救回。

男孩父親名叫史蒂芬（Steven Poust），他表示上月28日自己將船停泊在佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）當地的聖約翰河上，讓他的兩個孩子，7歲的崔斯（Chase）和4歲的艾比嘉爾（Abigail）下水游泳。

突然之間，通常喜歡在船尾附近游動的艾比嘉爾因為水流太強，最終撐不下去鬆手，7歲的崔斯當機立斷決定也放手，以防止妹妹漂走，但後來他被卡住了，史蒂芬這時跳進水中，並告訴崔斯趕快游到岸邊，同時他試圖接近穿著救生衣的女兒。史蒂芬透露「我當時告訴他（崔斯）我愛他，因為我不確定會發生什麼」。

不過史蒂芬在水中逐漸失去力氣，而艾比嘉爾也離他越來越遠，同時崔斯花了一個小時才游到岸，他表示自己利用仰面漂浮、小狗划水移動，這樣就不會筋疲力盡，當崔斯到達陸地後便馬上跑到最近的住家尋求幫助。

根據傑克遜維爾消防和救援部門（JFRD）的說法，史蒂芬和女兒最終漂流到離船的位置大約一英里半到兩英里的地方，發言人普勞斯威墨（Eric Prosswimmer）在記者會上表示最終成功救起兩人，而年紀雖小卻沉著冷靜的崔斯也被視為大英雄。