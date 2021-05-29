拜登面臨首次議事阻撓 共和黨封殺國會暴亂調查委員會

美國總統拜登上任後，放低姿態爭取與共和黨議員在國會合作；聯邦參議院28日出現首次共和黨帶頭的議事阻撓，民主黨提案成立1月6日國會暴亂的獨立調查委員會，遭到共和黨封殺。

針對聯邦參議院院會是否開始討論「成立獨立調查委員會」的提案，需要60位議員支持，參議院28日表決結果為54票對35票，未達門檻。

有9位共和黨議員沒投票，6名共和黨議員投下贊成票，包括卡西迪（Bill Cassidy）、柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、波特曼（Rob Portman）羅穆尼（Mitt Romney）與賽瑟（Ben Sasse）。

除波特曼外，這些共和黨議員都在2月9日參議院彈劾美國前總統川普案時，投下贊成票。

美國媒體Axios報導，民主黨人堅持，針對美國史上最黑暗的一天，有成立調查委員會的必要；不過共和黨人憂心該委員會恐成政治武器，影響明年期中選舉。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）投票前對共和黨議員喊話「你們怕什麼呢？事實？或是怕川普的彌天大謊被拆穿？」依然無法扭轉局面。

共和黨領袖麥康諾則說，司法部正深入進行大規模犯罪調查，他不相信多一個外部委員會可能如民主黨領袖所願，發掘什麼關鍵新事證或是促進療癒，他也不相信這是委員會的成立宗旨。

民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin III）將矛頭指向麥康諾，批他從中作梗。

舒默在投票結束後批評，「川普的彌天大謊已經籠罩整個共和黨，那個曾經的林肯的政黨，如今由川普的謊言來定義。」舒默指，共和黨議員擔憂前總統川普報復才封殺提案。

民主黨眾議院黨鞭霍耶（Steny Hoyer）說，若共和黨封殺，民主黨可能成立一個特別委員會調查國會暴亂事件；舒默致函參議院民主黨員表示，自己會在適當時機再次提案。

川普被控1月6日煽動支持者，反對國會認可選舉人團投票結果，最終造成國會暴亂、5人死亡；在川普卸任前，民主黨以「煽動叛亂」為由二度彈劾川普，彈劾案雖在眾議院通過，但參議院2月13日表決，宣判川普無罪，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）2月15日表示，將成立一個獨立的外部委員會，調查國會事件的「事實與成因」，眾議院在本月19日投票通過支持成立委員會。