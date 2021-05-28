疫情下自動駕駛車實戰 「僅有乘客」彷如未來車

「僅有乘客」的叫車服務是自駕車Waymo去年底在鳳凰城的嘗試，在疫情期間人車較少的道路上，無人駕駛的方向盤自己轉，煞車和油門踏板時而上下，被形容為「未來車」。

上了計程車或共乘工具，一般人通常會直覺地彎身向前，跟「運將」（駕駛）打聲招呼，不過，若是坐上駕駛座空空的自動駕駛車，乘客只能隔著透明防疫板，和「空氣」打招呼。

2009年搜尋引擎龍頭Google提出自動駕駛車計畫，Waymo獨立成為Google母公司Alphabet旗下開發自駕車技術的品牌，總部設在加州山景市（Mountain View）。

2019年Waymo在亞利桑那州啟動小規模的叫車服務，當時方向盤後面的駕駛座一直有人在，以利進行必要的輔助；去年10月，完全無人駕駛的叫車服務開始在鳳凰城（Phoenix）郊區上路。

「像進入未來時代」，住在加州的危慈安向中央社記者分享搭乘完全無人駕駛自動車的體驗，「非常驚喜、新鮮、轉彎很安全」。

因公出差到鳳凰城，在下榻旅館經由一位年長白人太太的口碑推薦，她和同事們決定把預訂好的租車先擺一邊，讓「機器人」載一程。

當外觀有8個旋轉感應器等偵測設備的Waymo自駕車抵達，開車門入座後有語音招呼、確認載到正確的叫車者，乘客與駕駛座中間隔著透明壓克力板，避免關鍵設備的碰觸。

車程中，她的視線被空空的駕駛座吸引，儘管駕駛座的安全帶是扣上的，技術上看來只扣到空氣。在一般道路上，按規定的車速行駛，並非「機器人慢吞吞」的速度。

危慈安是連鎖品牌超市的人力資源副理，自稱不是科技達人的她肯定自駕車技術的貢獻，尤其對外地人、視力弱勢族群、以及疫情期間怕與陌生駕駛接觸的乘客都有其優點。當天10分鐘車程的車資為5美元（約新台幣140元）。

儘管疫情期間人車較少，自駕車在真正的道路上實戰，仍預告了Waymo在過去12年來，對相關科技的準確性累積了信心。

由於一般人在心理上對自駕車的接受程度仍有障礙門檻，Waymo用的字眼是「僅有乘客」（rider only）而非「完全無人駕駛」（fully driverless）。

然而，無人駕駛的爭議從來沒斷過。兩星期前，乘客強森（Joel Johnson）分享一則YouTube影音，記錄一趟自駕車「卡住」的搭乘經驗，車子兩度對道路前方的交通錐反應不過來，停在路中間。影片呈現他和Waymo遠端控制人員的對話，最終由專人到現場駕駛，帶他到目的地。

「不管是人駕或者自駕，都不能犧牲安全。」亞利桑那州立大學（Arizona State University）社會未來創新學院副院長梅納（Andrew Maynard）接受中央社記者視訊專訪說，就算是全世界最好的科技，若有人覺得不安或者經驗不好，就會影響輿論，這是之所以無人車駕駛技術緩慢且謹慎發展的原因之一。

自動駕駛車的人工智慧、機器學習等演算不難，難的是如何面對意外的狀況，像突然飛來的塑膠袋等。專攻創新與危機研究的梅納表示，他能接受坐在偶爾對交通狀況有困惑反應的車子，而不是會肇事的車子。

複雜的道路環境、人與科技交會的駕駛變數，讓自駕車的挑戰高。即使如此，叫車服務Uber、電動車特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）多家公司都在投入彷彿看不到人，卻有「靈魂」的未來式交通技術。