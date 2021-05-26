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美國佛洛伊德案滿一年 黑人社區創傷仍重

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
佛洛伊德案已經一週年，美國有色人種的反應如何？美國有法案保護了嗎？美國社會有改變什麼嗎？(photo from Twitter截圖)
佛洛伊德案已經一週年，美國有色人種的反應如何？美國有法案保護了嗎？美國社會有改變什麼嗎？(photo from Twitter截圖)

去年佛洛伊德之死引起全球一連串的種族平權運動，在事件滿一週年的現在，佛洛伊德家族25日前往白宮與總統拜登會晤，他們稱拜登誠心關注這項議題，並積極推動保護有色人種的法案。但外媒也提及，佛洛伊德的死還是對黑人社區造成深刻的創傷，特別是媒體不斷播放影片更加重傷害，甚至有研究指出在抗議運動期間，黑人心理健康狀況遠差於白人。

正義法案推動中

去年5月25日，美國明尼蘇達州的黑人佛洛伊德遭到白人警察沙文跪頸，殘忍的影片流傳網路後引爆上街示威，隨後演變成席捲全球的「Black Lives Matter」平權運動，而平權運動由於獲得全球各界支持（體壇、演藝圈等），幾乎天天佔據新聞版面。

到了滿一週年的現在，根據《CNN》報導，佛洛伊德的家人25日前往美國白宮，會面總統拜登與副總統賀錦麗，佛洛伊德的姪子威廉姆斯表示，拜登充分表達他對議題的關注，並全力支持通過保護有色人種的法案（也就是以佛洛伊德為名的正義法案），只是目前仍卡在參議院，他補充，拜登意思是希望持續改善法案，不願倉促推出而漏洞百出，盼能成為未來重要的保護法。

佛洛伊德一家人會晤白宮算是非公開計畫，拜登提及，這是私人拜訪，目的想保持良好的通話關係、並得知佛洛伊德家人對議題的觀點。除了會晤總統，他們也與兩黨的參議員（警察改革法案的主要談判者）會面，當局與立法機關都透過行動，積極展現想立法保護的態度。

有色人種創傷

不過，美國有色人種的反應為何？據《美國之音》就報導，其實這一年來媒體反覆播放佛洛伊德之死的影片，都會加劇有色人種的心理創傷，拍攝影片的關鍵人物、17歲的達尼兒就說，在這期間每次看到影片，就會想到自己的父親與兄弟手足（因為他們都是有色人種），他們都可能是潛在受害者。

甚至有研究數據指出，在抗議運動期間，甚至擴展到全球熱議、美國內政動盪之時，黑人心理健康狀況總是比白人還差，這與假設的「獲得全球輿論支持」完全相反，有色人種心理並未平復，只會因報導影片、議論熱度而更加受傷。

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