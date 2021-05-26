快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠病毒實驗室外流之說再起 川普：我一開始就說對了

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於2月。美國主流傳媒與學界對新冠疫源的態度近日突然鬆動，變得較認真看待「意外從實驗室流出」的說法，讓早早一口咬定此論的川普前總統得意地發文稱「我打從一開始就說對了」。路透
美國前總統川普，攝於2月。美國主流傳媒與學界對新冠疫源的態度近日突然鬆動，變得較認真看待「意外從實驗室流出」的說法，讓早早一口咬定此論的川普前總統得意地發文稱「我打從一開始就說對了」。路透

美國主流傳媒與學界人士對新冠疫源的態度近日突然鬆動，變得較認真看待「意外從實驗室流出」的說法，讓早早一口咬定此論的川普前總統得意地發文稱「我打從一開始就說對了」。

川普的新通訊平台「發自川普辦公桌」（From the Desk of Donald J. Trump）貼文指出，「每個人現在都同意我是對的，我打最開始就稱武漢是新冠病毒來源，有時會提到中國病毒啦。在我看來，這從一開始就很明顯，但我慘遭批評，一如以往。現在他們都說，『他是對的』，謝謝大家！」

川普政府曾力推新冠疫源來自中國大陸武漢病毒研究所的說法，媒體此前一直視為「假訊息」，但世衛組織（WHO）第一次調查不盡如人意，華爾街日報日前披露一分美方機密報告指稱，2019年11月武漢病毒研究所有3名研究人員病重就醫，且「症狀與新冠肺炎和季節性流感相符」，再度引發外界對新冠疫源的關注。

根據路透報導，美方情報機構正在檢視相關報告，但消息人士也謹慎地指出，目前仍無證據指向新冠肺炎起自實驗室。

川普 新冠肺炎 武漢

延伸閱讀

遠離川普中東政策 布林肯矢言重建巴勒斯坦關係

找到川普犯罪證據？傳紐約州檢方召集陪審團

共和黨反對設委員會調查暴動 錢尼再喊：川普包袱該甩了

川普砍預算裁公務員 拜登補回

相關新聞

新冠病毒實驗室外流之說再起 川普：我一開始就說對了

美國主流傳媒與學界人士對新冠疫源的態度近日突然鬆動，變得較認真看待「意外從實驗室流出」的說法，讓早早一口咬定此論的川普前...

美國佛洛伊德案滿一年 黑人社區創傷仍重

去年佛洛伊德之死引起全球一連串的種族平權運動，在事件滿一週年的現在，佛洛伊德家族25日前往白宮與總統拜登會晤，他們稱拜登誠心關注這項議題...

全美首例 伊州通過法案 亞裔史列入中小學課程

伊利諾州參議會25日全票通過「亞裔美國人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act)，規定從2022學年起，全州幼...

限縮投票令衝擊大 賀錦麗：存心對付亞裔社區

全國亞裔選民2020年崛起為左右選情的強大力量，由亞裔居民增加快速的喬治亞州大選及聯邦參議員決選最能看得出來，但目前共和...

國防次長提名聽證 徐若冰：加碼投資 確保領先對手

美國國防部研究暨工程次長被提名人徐若冰（Heidi Shyu）25日到聯邦參議院軍事委員會參加提名聽證會表示，美國研發能...

美高中畢業冊「打馬賽克」禁露事業線 學生家長齊批性別歧視

高中畢業一生人一次，畢業紀念冊更是日後用來回顧校園時光的珍貴物品，但美國一間高中最近被學生和家長狠批性別歧視和雙重標準，不滿校方擅自為80名女同學的個人照改圖，分別在肩膀、乳溝等位置「打馬賽克」。校區發言人事後指，校方一早已告知學生在拍攝日的衣著要求，並且讓學生選擇退款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。