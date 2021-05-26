新冠病毒實驗室外流之說再起 川普：我一開始就說對了

美國主流傳媒與學界人士對新冠疫源的態度近日突然鬆動，變得較認真看待「意外從實驗室流出」的說法，讓早早一口咬定此論的川普前總統得意地發文稱「我打從一開始就說對了」。

川普的新通訊平台「發自川普辦公桌」（From the Desk of Donald J. Trump）貼文指出，「每個人現在都同意我是對的，我打最開始就稱武漢是新冠病毒來源，有時會提到中國病毒啦。在我看來，這從一開始就很明顯，但我慘遭批評，一如以往。現在他們都說，『他是對的』，謝謝大家！」

川普政府曾力推新冠疫源來自中國大陸武漢病毒研究所的說法，媒體此前一直視為「假訊息」，但世衛組織（WHO）第一次調查不盡如人意，華爾街日報日前披露一分美方機密報告指稱，2019年11月武漢病毒研究所有3名研究人員病重就醫，且「症狀與新冠肺炎和季節性流感相符」，再度引發外界對新冠疫源的關注。

根據路透報導，美方情報機構正在檢視相關報告，但消息人士也謹慎地指出，目前仍無證據指向新冠肺炎起自實驗室。