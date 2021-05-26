美高中畢業冊「打馬賽克」禁露事業線 學生家長齊批性別歧視

高中畢業一生人一次，畢業紀念冊更是日後用來回顧校園時光的珍貴物品，但美國一間高中最近被學生和家長狠批性別歧視和雙重標準，不滿校方擅自為80名女同學的個人照改圖，分別在肩膀、乳溝等位置「打馬賽克」。校區發言人事後指，校方一早已告知學生在拍攝日的衣著要求，並且讓學生選擇退款。

事發於美國佛羅里達州的高中「Bartram Trail High School」，校方早前派發畢業紀念冊，惟至少80名女學生的個人照曾被「P圖」，包括在胸口、肩膀等地方加上與上衣相襯的色塊遮擋。大批學生和家長隨即批評學校雙重標準，因為紀念冊內其他照片同樣有露肩等問題，惟校方並沒有後續處理，其中一名家長更表示，「我認為（校方行為）予人『女性應對發育的身體感到蒙羞』的訊息」。

校方擅自以色塊遮掩女學生照片的肩膀與胸口，遭批性別歧視。圖／取自 News4JAX

有受影響學生就指，畢業紀念冊內所有男學生，包括游泳隊和其他球隊的照片，即使坦胸露背也沒有被改圖，令女同學非常難過和感到不舒服。據報校方原本打算直接將違反衣著規定的學生照片刪除，後來又改以「P圖」的方式解決，務求所有學生照都能出現於紀念冊。

聖約翰斯縣（St. Johns County）校區發言人稱，校方現允許學生申請退款，校區也收到家長、監護人和學生的意見，將改善下學年畢業紀念冊的安排。

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文章授權轉載自《香港01》