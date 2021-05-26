聽新聞
test
0:00 / 0:00
美高中畢業冊「打馬賽克」禁露事業線 學生家長齊批性別歧視
高中畢業一生人一次，畢業紀念冊更是日後用來回顧校園時光的珍貴物品，但美國一間高中最近被學生和家長狠批性別歧視和雙重標準，不滿校方擅自為80名女同學的個人照改圖，分別在肩膀、乳溝等位置「打馬賽克」。校區發言人事後指，校方一早已告知學生在拍攝日的衣著要求，並且讓學生選擇退款。
事發於美國佛羅里達州的高中「Bartram Trail High School」，校方早前派發畢業紀念冊，惟至少80名女學生的個人照曾被「P圖」，包括在胸口、肩膀等地方加上與上衣相襯的色塊遮擋。大批學生和家長隨即批評學校雙重標準，因為紀念冊內其他照片同樣有露肩等問題，惟校方並沒有後續處理，其中一名家長更表示，「我認為（校方行為）予人『女性應對發育的身體感到蒙羞』的訊息」。
有受影響學生就指，畢業紀念冊內所有男學生，包括游泳隊和其他球隊的照片，即使坦胸露背也沒有被改圖，令女同學非常難過和感到不舒服。據報校方原本打算直接將違反衣著規定的學生照片刪除，後來又改以「P圖」的方式解決，務求所有學生照都能出現於紀念冊。
聖約翰斯縣（St. Johns County）校區發言人稱，校方現允許學生申請退款，校區也收到家長、監護人和學生的意見，將改善下學年畢業紀念冊的安排。
延伸閱讀：
清台女大生圖書館內遭自瀆男噴精 校方接投訴竟回嗆：只是惡作劇
子女發燒食退燒藥上學 回校再發燒 自私家長拒早退：咁易中咩！
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言