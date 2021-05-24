弗洛伊德事件一周年：他的死改變了什麼？

（德國之聲中文網）前明尼蘇達警察肖文(Derek Chauvin)跪壓在弗洛伊德頸上的震撼畫面，引爆的抗議浪潮從美國蔓延至世界各地。各種以弗洛伊德名義打造的紀念碑和壁畫，讓立法者和警務部門被放在聚光燈下，外界等著看他們將如何應對並做出改變。

弗洛伊德事件發生數月後，美國人民看著肖文出庭受審，被判有罪的消息令許多人松了一口氣。正當大量群眾為判決結果歡呼時，距離明尼蘇達州法院僅10英裡的地方再度爆發抗議，一支視頻揭露出另一名非裔美國人丹特‧萊特（Daunte Wright）遭警察槍殺。一些人期盼美國終於迎來司法改革的轉折點，但這一幕讓許多人被當頭澆了一盆冷水。

2020年，人們觀察到，越來越多關於美國警察濫用權力、以不必要武力對付非裔美國人的視頻浮現，而美國警界卻力抗改革的呼聲。警察暴力的影像有效改變了人們看待警察執法及種族關系的方式。

黑命依舊關天？

弗洛伊德之死在很大程度上促使BLM運動（「黑人的命也是命」，又譯「黑命貴」、「黑命關天」）在全美蔓延並走向國際。抗議活動在各大城市爆發，議員及其他官員感受到要求其改變警務及社會正義議題的壓力。

成千上萬抗議者曾湧入華盛頓特區支持BLM運動，希望弗洛伊德事件能持續獲得大眾關注。接下來的幾周裡，抗議者受到國民警衛隊的阻擋，甚至是暴力報復。華盛頓特區市長鮑澤因此下令在通往白宮的大道上，以醒目的黃色漆寫上「Black Lives Matter」的標語。

這些象徵性行動讓BLM運動進入主流文化。各大品牌、運動團隊和名人紛紛加入，也有人因為強拉他人參加示威而遭受批評。然而，在弗洛伊德事件一年後，BLM運動似乎喪失了一些動能及特色。

「BLM現象已經不是什麼新鮮事。」 喬治亞州大學非裔美國人研究所副教授霍布森（Maurice Hobson）表示：「問題在於，當主流以某種特定方式全身而入(參與一個運動時)，它確實會丟掉自己的本質。」

弗洛伊德之死將BLM推到一個受到主流認同的位置，但霍布森認為，這只是民權運動又一次迭代，未來還會出現類似的團體。

警察改革

這些民權運動的一個共通點是尋求實現警務改革。從犯罪活動到精神健康危機都是警察工作範圍。作為第一線人員，他們被賦予的是緩和事態的使命，但新進人員所受到的訓練卻著重於槍支和自衛技能。

來自肯塔基州的BLM活動人士Keturah Herron指出：「全國範圍內，警察平均受到60個小時的武器訓練，但僅接受10小時的降低衝突訓練。」

「如今的執法結構是，如果你不採取武力回應就應付不了問題。我認為我們必須改變這一哲學。」

從分配資金到警察部門，到增加透明度措施等提案，已經開始在美國各地成型。在紐約伊薩卡市，市長與政府官員提議用新的市政府機構取代警察部門。在華盛頓特區，警察將不再總是面對應對精神健康有問題的人，取而代之的是派遣衛生專家先前往現場。

與此同時，美國強大的警察工會依舊反對改變，並積極阻擋改革。

拜登政府能否貫徹改革？

美國總統拜登、副總統賀錦麗以及以民主黨為主的人士積極推動立法，以解決針對非裔美國人的警察暴力。眾議院近日前通過了弗洛伊德法案，旨在防止警察不當執法，內容禁止警察鎖喉、反對種族偏見。但由於參議院中存在極大分歧，該法案陷入僵局。參議院共和黨人表示，他們無法支持目前的法案，但願意採用精簡版本。

但一些觀察者擔憂，拜登和賀錦麗並不是最適合處理這個龐大議題的人選。作為參議員，拜登曾經支持導致大量非裔美國人被監禁的立法。他在1994年支持的《暴力犯罪控制和執法法案》要求對一些犯罪處以更嚴厲刑罰，造成美國監獄服刑人數龐大。另一方面，賀錦麗在加利福尼亞州擔任檢察官和律師期間，也面臨過犯罪司法問題上的質疑。她被指曾對非裔美國人求處不成比例的長期監禁。

儘管如此，部分專家仍相信，拜登是有誠意面對自己在犯罪司法上的過往。

喬治亞州大學的霍布森表示：「我認為這存在希望。拜登政府有可能會彌補過去的輕率行為，但目前還沒有看到。」

弗洛伊德的死促使拜登公開支持強化社區警務的政策，這些政策有助於停止對非裔美國人的監禁。然而，拜登的從政歷史仍令人懷疑他是否會貫徹執行。

BLM活動人士Herron表示：「我不認為我們能對他報任何期望，我們必須繼續敦促他們行事。」

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