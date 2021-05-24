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「永遠的瑪麗蓮」雕像入鎮？引發加州小鎮民眾反彈

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
加州一個商業集團斥資100萬美元（約新台幣2794萬）收購一座26英尺（約8公尺）高的「最性感女星」瑪麗蓮夢露雕像，並希望在今年夏天結束前安置在棕櫚泉博物館附近，引發當地民眾反彈。截自推特
加州一個商業集團斥資100萬美元（約新台幣2794萬）收購一座26英尺（約8公尺）高的「最性感女星」瑪麗蓮夢露雕像，並希望在今年夏天結束前安置在棕櫚泉博物館附近，引發當地民眾反彈。截自推特

加州一個商業集團斥資100萬美元（約新台幣2794萬）收購一座26英尺（約8公尺）高的「最性感女星」瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）雕像，並希望在今年夏天結束前安置在棕櫚泉博物館（Palm Springs Art Museum）附近，引發當地民眾反彈。

這尊名為「永遠的瑪麗蓮」（Forever Marilyn）雕像，採用的是瑪麗蓮夢露在《七年之癢》（The Seven-Year Itch）中最經典的「裙飛造型」，讓這經典的「平面」畫面成為真實的「立體」造型，不過這尊雕像從誕生至今都充滿爭議，婦女團體表示「這姿勢有性別歧視」，甚至還有旅遊網站把「她」歸類為「世界上最糟糕的公共藝術」。

數十名示威者22日清晨連續第二個周末聚集在將放置「永遠的瑪麗蓮」的地點抗議，一邊高呼「嘿！瑪麗蓮必須走了！」、一邊高舉著寫著「這裡不歡迎瑪麗蓮」的標語。組織抗議活動的團體是「瑪麗蓮搬遷委員會」（Committee to Relocate Marilyn），其聯合創始人兼時裝設計師圖克（Trina Turk）在「GoFundMe」平台上籌集了6.9萬美元（約新台幣192.8萬），用於針對雕像的安置提起訴訟。

圖克指出，當發現實際上是要把雕像放到博物館前時，自己想做些什麼，因為它是當地最重要的中世紀建築之一，也解釋組織將接受在城市其他地方安置「永遠的瑪麗蓮」。不過4月時法院否決了該團體的努力，圖克女士表示組織正在探尋進一步的法律途徑。

博物館 性別歧視 建築

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