影／美俄募兵廣告比一比 參議員批自家人「覺醒閹割」

美國陸軍5月初公開一系列動畫募兵廣告，只是網路反應極度惡劣，其中一支影像更慘獲6萬倒讚。德州聯邦參議員克魯茲也在推特轉發網友製成的美俄募兵廣告對比影像，留言狠批自家人在宣傳一支「覺醒閹割的軍隊」（woke, emasculated military）。

根據美國陸軍新聞稿，這一系列動畫廣告名為「呼喚」（The Calling），主打5位官兵的「深厚情感與多元化起源故事」，以及眾人志願入伍的心路歷程。但上線後，YouTube的反應堪稱「炸裂」，只有1支影像讚數近千，4支倒讚破1萬，其中又以馬龍羅德下士（Emma Malonelord）的「艾瑪」宣傳片引來最高的仇恨值。

馬龍羅德下士來自加州，由兩位母親撫養長大，小時候就為平權走上街頭，「就像覺得我年幼就在捍衛自由」，也見證一位媽媽因意外癱瘓後努力復健，成功恢復行走能力，跟另一位媽媽步入禮堂。隨著大學畢業在即，馬龍羅德下士認知到「需要自己的冒險、自己的挑戰」，跟陸軍募兵人員談過後決定從軍。

「艾瑪」至22日倒讚數已高達6萬，也因為評論不堪入目，逼得陸軍的YouTube管理人員乾脆將「呼喚」系列影片留言功能全部停用，卻無法阻止右翼媒體與網友的批評，TikTok一位網友更把陽剛味十足的俄國募兵廣告與「艾瑪」對比。克魯茲就轉發這支影片，還留言「也許一個覺醒閹割的軍隊不是最好的主意」。

克魯茲推文立刻引來民主黨與榮民團體強力反彈，但是他一點都沒打算退縮，再上推特發文挑釁道，「我很享受左左藍勾勾因為這條推文失去理智，不誠實地聲稱我在攻擊軍隊。喔，不是啦，我們擁有地球最強大的軍隊，但民主黨政客與覺醒媒體正試著把他們變成娘炮（Pansies）。新的民主黨影片糟透了」。