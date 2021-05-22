快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛因斯坦親筆信寫下「E=mc²」方程式 拍出3千萬天價

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
愛因斯坦一封寫有「E=mc²」的親筆信近日以逾120萬美元（約新台幣3356萬）價格賣出。美聯社
愛因斯坦一封寫有「E=mc²」的親筆信近日以逾120萬美元（約新台幣3356萬）價格賣出。美聯社

「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）曾提出著名的質能方程式E=mc²，總部位在波士頓的PR拍賣公司21日表示，愛因斯坦一封寫有E = mc²的親筆信以逾120萬美元（約新台幣3356萬）價格賣出，比預期成交價高出三倍。

英國衛報報導，加州理工學院與耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦論文項目的檔案管理員說，此前已知愛因斯坦親筆寫下自己所發現「改變世界的方程式」的例子僅有3件。

RR拍賣公司表示，近來拍出的這封信為第4件，也是唯一一件屬於私人收藏的信件，直到最近才公諸於世，原先預估成交價約為40萬美元（約新台幣1119萬元）。

該公司執行副總裁利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「無論是從手稿或物理學角度來看，這都是一封重要的信」，稱E = mc²為世界上最著名的方程式。

E = mc²即「能量等於質量乘以光速的平方」，證明時間並非絕對，而質量與能量等價，進而改變物理學。

這封是愛因斯坦在1946年10月26日寫給美籍波蘭裔的物理學家席柏斯坦 （Ludwik Silberstein）的手寫信，原為席柏斯坦私人檔案的一部分，後來被他的後代出售。

席柏斯坦以評論和挑戰愛因斯坦部分理論著名，愛因斯坦在信中寫道，「你的問題可以用E = mc²公式來回答，無須任何博學」。

這場拍賣會於13日開始，20日結束。

愛因斯坦 波士頓

延伸閱讀

在家工作連回公司電腦？使用Chrome遠端桌面 也能與他人分享螢幕畫面

會考數學／題目生活化 御飯糰、碳排放、出租腳踏車入題

前女主播被爆撞死人　神隱2天親筆信道歉曝2件事再引熱議

台教會：蔡英文應下令公開戒嚴監控檔案

相關新聞

愛因斯坦親筆信寫下「E=mc²」方程式 拍出3千萬天價

「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）曾提出著名的質能方程式E=mc²，總部位在波士頓的PR拍賣公...

即將告別口罩與社交距離 美國加州6月恢復正常生活

加州最高衛生官員蓋里（Mark Ghaly）今天宣布，6月15日開始，加州解除大部分防疫限制，包括社交距離與口罩規定，形...

「不給仇恨留空間」 拜登簽署反仇亞法案

美國總統拜登廿日簽署「新冠仇恨犯罪法案」，他表示美國「不給仇恨留空間」；該法案在參眾兩院通過，證明美國逐漸團結，因此為美...

好想出國去朝聖 Google首家實體門市今夏紐約見

Google向來幾乎都以快閃店的形式推廣旗下產品或服務，畢竟該公司向來以軟體業者自居，但跟愈來愈多科技同業一樣，該公司今...

證實美國不會買下格陵蘭 布林肯推翻川普說法

美國國務卿布林肯今天表示，美國想要加強與格陵蘭之間的關係，特別是商業方面。但他強調，他們不像前總統川普，並不想買下格陵蘭

冷血！美國男子先殺女友 再搶嬰兒當「人肉盾牌」擋子彈

美國近日發生一起駭人聽聞的槍擊案，一位嫌犯為了阻止警方開槍，竟然把才生下來沒多久的嬰兒當盾牌掩護，導致兩人最後都中彈身亡。而因為嫌犯的黑人身份，這起案件也遭到美國全國有色人種協進會質疑，認為警方有必要公開執法過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。