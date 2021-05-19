修改川普對陸投資禁令 拜登政府延後兩周釐清範圍

三名知情人士透露，拜登政府計劃延後兩周就川普時代針對特定陸企實施美國投資禁令做出決定，此時官員正在研擬指引準則，要釐清川普時代令華爾街感到困惑的政策。

美國財政部18日宣布，仍允許交易已列在美國黑名單上企業的子公司股票，有效期至美東時間6月11日。一名知情人士說，白宮計畫在此日期之前澄清中國大陸投資禁令適用於黑名單企業子公司的範圍。

財政部官員此前設定5月27日為澄清投資限制範圍的最後期限。其中一名知情人士說，對投資禁令的評估可能會在6月11日前完成，但拜登政府的政策不必然會在那時候公布。

拜登的團隊持續評估前總統川普去年11月頒布、禁止美國資金投資中國大陸軍方擁有或控制企業的行政命令。現在美國國會一直密切關注拜登對此禁令做出的決定，議員們希望拜登對北京當局採取更嚴格的立場。

一名政府官員表示，美國不會改變對與中國大陸軍方的投資政策，而政府正在尋求以法律上合理且能夠長期維持的方式維持這項禁令。官員說，這次的評估反映深切關注有關美國的大陸軍方關聯投資有國安疑慮。

華爾街也重視拜登政府的立場，因為川普的命令引發他們的困惑，無法判斷投資禁令是否適用於可能與黑名單上企業有關聯的一系列公司，因為這些公司可能是子公司，或僅是有類似名字。

拜登政府的評估包括對黑名單上企業的審查，包括紐約證券交易所1月要求下市的中國大陸三大電信公司，即中國移動、中國電信和中國聯通香港。目前還不清楚政府是否會調整名單，但知情人士透露，拜登打算維持對中國大陸軍方企業施加的金融壓力。

美國法院已發現川普的行政命令存在問題。小米集團今年稍早提起訴訟後，美國政府同意將這家中國大陸智慧手機製造商從黑名單中刪除。拜登政府官員認為，小米案不會阻止他們實施投資限制，但他們打算針對每一家公司提出更強有力的證據，政府也尋求強化限制美國對這些公司投資的法律依據，以防止未來訴訟。

如果陸企被加入黑名單中，投資人將有一年的時間從該公司完全撤資。就名單上的現有公司而言，美國投資者撤出的期限為11月11日。