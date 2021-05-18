去年收入知多少？拜登公示稅單和資產

（德國之聲中文網）白宮周一（5月17日）告知，拜登總統以及夫人的退稅單顯示，兩人在2020年一共收入大約60萬美元，為此向聯邦稅務局繳納15.7萬美元所得稅，稅率為25.9%，向地方稅務局繳納2.9萬所得稅。

2019年，拜登以及夫人總共收入98.5萬美元，這個數字除了參議員津貼以及拜登夫人作為教師的報酬外，還包括出書稿酬、講演費、大學授課報酬等額外收入，因2020年競選的緣故，這些額外收入都無法實現。

2020年，拜登還向以愛子博·拜登名字命名的基金會捐獻了3萬多美元，用於資助受到侵害的兒童。博·拜登數年前因患腦癌逝世。

此外，美國政府倫理辦公室還公示了拜登的財產，顯示其擁有的資產在120萬至288萬美元之間。

事實上，美國第一家庭公示財產早已是這個國家不成文的傳統，只是到了特朗普時代，總統收入才被弄成了國家機密。

特朗普執政期間，外人不知道經常說自己「I am very rich」的房地產大亨究竟富裕到什麼程度，《紐約時報》曾報道過，特朗普2016年和2017年間只交過750美元的聯邦所得稅。按照這個數字推算，特朗普在相關年月的收入水平不會很高。還有一個可能就是，特朗普偷稅漏稅了。

周一，副總統哈裡斯（Kamala Harris）與丈夫艾姆霍弗（Douglas Emhoff）也公布了他們2020、2019年的報稅單。他們二人於2020年共收入約169萬美元，捐獻2.7萬，交稅約80萬，稅率為36.7%。哈裡斯當選副總統前是選自加州的聯邦參議員，艾姆霍弗是一名專注娛樂領域的成功律師，搬到華盛頓後，他開始在附近的喬治城大學教授法律。

美國政府倫理辦公室也同時公開了哈裡斯的財產在100萬至240萬之間。她於2019年出版的回憶錄《我們堅持的真理》曾得到出版社35.9萬美元的預付稿酬。

為推動社會公正以及展示總統的廉潔，拜登一貫主張公示財產。除了2020年以及2019年的稅單外，他還公開了此前20多年的拜登個人財富狀況。他的這一舉動被解讀為對前任特朗普的直接挑戰。競選總統時，在一次拜登、特朗普對決的辯論會上，拜登說，「你一次都沒有公布過報稅單，難道你有什麼要掩蓋嗎？」

(美聯社、法新社等)

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