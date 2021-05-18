白宮出現第二起神秘攻擊事件！「哈瓦那症狀」病情嚴重須立即就醫

美國白宮去年發生兩起神秘襲擊事件，受害官員出現類似「哈瓦那綜合症」症狀，聯邦機構正在調查幕後黑手是誰以及原因。

CNN報導，去年11月總統大選後的隔日，先有一名白宮國家安全委員會的官員，遭到疑似不明來源的能量攻擊，出現為期一周的頭痛和失眠症狀;幾周後，另名國安會官員也出現類似症狀，但病情更為嚴重，甚至需要立刻就醫。據報導，之前沒有被媒體報導過的第二名受害官員，是在穿越白宮大門後出現症狀。

上述兩名官員出現的症狀，皆與美國駐古巴使館人員在2016年時所回報過的「哈瓦那症狀」相似，這些無法解釋的症狀包括耳鳴、頭暈、劇烈頭痛、噁心，且伴隨不明的刺耳定向噪音等。

英國衛報報導，美國政府的外交、國防、情報界人員近年已通報130多起類似事件。去年12月，美國國家科學院（National Academy of Sciences）發表研究，證實受害者是遭某國以微波能量裝置攻擊。