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獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

就業與通膨數據使拜登支出政策備受威脅

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國總統拜登提出的兩大擴張支出計畫，卻因為通膨上升及就業成長急緩而備受威脅，不過目前並無跡象顯示白宮將會大幅度改變政策主張。

美國4月就業數據遠低於預估，消費者物價（CPI）升幅也超出預估，通膨憂慮升高；共和黨嚴厲批評拜登的經濟管理措施，反對新支出計畫的聲浪升高，也使美國疫後經濟順利復甦的希望平添變數。

華府布魯金斯研究所主管艾德堡指出，「諸多跡象顯示總需求激增；經濟的確在復甦中，但步調將相當混亂。政府將很難管理」。

拜登政府官員對上述經濟數據的發言相當審慎。他們強調，過去三個月的平均就業增加人數仍超過上一季，通膨急升也可能是過渡性，復甦仍處於正常軌道上。

但官員們也承認，由於支出型態與就業趨勢轉變，且經濟解禁的速度也比預期更快，使經濟的不確定性升高。

白宮經濟顧問委員會召集人勞斯表示，「供給開始趕上需求，且一些產業正在療癒與復甦，這將需要一段時間，在這段期間中將會有一些不穩定的現象」。

他指出，「我們了解不同的經濟部門會有不同步的現象，直到經濟更全面復甦為止。一如總統所說，我們心須有耐心」。

但共和黨議員及經濟學者桑默斯等人士則抓住最新的經數據，批評拜登政府的經濟措施完全忽視支出規模過大，以及種種經濟警訊。桑默斯表示，「我一直擔憂通膨，而現在通膨遠來得比我預期更快、更早」。

共和黨人士與保守派經濟學者要求政府採取更積極行動，使經濟降溫，例如提前結束聯邦政府發放的超額失業給付。

上周其他經濟數據並未澄清經濟實況。密西根大學消費者信心調查顯示長期通膨預期持續上升，但4月零售銷售卻與3月持平，上周首度申領失業給付的人數則降到疫情爆發以來的低點。

通膨 拜登

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