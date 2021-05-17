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又見仇恨犯罪！美搶匪嗆「滾回中國」 華裔司機槍口下「這麼說」保命

香港01 / 何文翰
紐約一名計程車司機遭人持槍搶劫，被搶劫犯用槍毆打臉部，更被威脅「滾回中國」。圖／取自行車記錄器截圖
紐約一名計程車司機遭人持槍搶劫，被搶劫犯用槍毆打臉部，更被威脅「滾回中國」。圖／取自行車記錄器截圖

美國紐約一名來自台灣的Lyft司機5月10日疑似遭受仇恨暴力，有歹徒持槍搶劫，並叫他「滾回中國」（Go back to China）。司機事後向家人表示，如果他不是一直自稱來自台灣，可能已死。

現年67歲的司機Paul Liao於5月10日晚遇劫。他在南埃爾蒙特（South El Monte）的加油站停車時，一名持槍男子擅闖汽車後座，用槍指嚇司機。男子奪走司機身上1560美元現金和手機後，又兩度用手槍打在司機臉上。整個打劫過程被車上的行車記錄器拍下。匪徒嘗試搶劫汽車不果，在財物到手後逃走，而Paul Liao則輕傷、鼻部流血。

司機媳婦Christine Ting在5月14日於眾籌網站GoFundMe募捐，讓事主買一部新手提電話、以及籌集醫藥費以及他康復前的生活費。截至16日，已有超過1,000名網友捐款，籌得逾2.8萬美元，遠超原定目標3,000美元。

美國一名司機遭仇恨攻擊，遭搶司機的媳婦在募資平台上揭發事件，希望能募捐到足夠的金額買一部新手提電話，以及籌集醫藥費以及他康復前的生活費。圖／取自GoFundMe
美國一名司機遭仇恨攻擊，遭搶司機的媳婦在募資平台上揭發事件，希望能募捐到足夠的金額買一部新手提電話，以及籌集醫藥費以及他康復前的生活費。圖／取自GoFundMe

根據Christine Ting在網站上發布的更新內容，Paul Liao事後向兒子和媳婦稱，歹徒數次叫他「返回中國」，如他沒有一直說自己來自台灣而非中國，可能已不會站在這裡與二人談話。

她也說Paul Liao遇劫時情況危急，有看了影片的人告訴她，槍手的手指已放在板機上，隨時會開槍。她說對於犯人現時仍未落網感到氣憤。

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文章授權轉載自《香港01》

搶劫 行車記錄器 紐約 Lyft

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