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美國國旗很忙！2節日撞期 拜登下令：國旗「降了又升」

聯合報 / 編譯張君堯 ／即時報導
美國總統拜登原本下令本月15日降半旗，不過隨後又宣布維持原狀，之所以朝令夕改，竟是因為美國有2個節日國旗懸掛禮儀相反，而今年剛好撞期。法新社
美國總統拜登原本下令本月15日降半旗，不過隨後又宣布維持原狀，之所以朝令夕改，竟是因為美國有2個節日國旗懸掛禮儀相反，而今年剛好撞期。法新社

美國總統拜登原本下令本月15日降半旗，不過隨後又宣布維持原狀，之所以朝令夕改，竟是因為美國有2個節日國旗懸掛禮儀相反，而今年剛好撞期。

在美國，每年5月15日是向因公殉職或傷殘的聯邦與地方員警致敬的「維和執法人員紀念日」（Peace Officers Memorial Day），依規定必須降半旗致意，與此同時，每年5月的第3個周六則是「美國軍人節」（Armed Forces Day），按照傳統，當日國旗應升至旗桿頂端，不過今年這兩個節日剛好落在同一天。

拜登上周原本公告5月15日要降半旗，但14日又再發公告澄清，15日需維持國旗在旗桿頂端。白宮不願對此發表評論，但暗示不降半旗是遵照紀念美國軍人節的相關規定。根據美國國旗禮儀的規定，「維和執法人員紀念日」當天應該降半旗，「除非當日同時也是美國軍人節」，而這通常要數年才會經歷一次。

儘管如此，部分共和黨人仍心有不滿，批評拜登不降半旗之舉冒犯警察。共和黨籍國會眾議員馬斯特（Brian Mast）就發推文說，拜登認為警察不配接受降半旗致敬「恕難苟同」。

軍人節 國旗 拜登

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