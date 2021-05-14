影／暴走？德州女保全扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

美國一位網友日前在推特貼出影片，可見到一位狀似「練家子」的女保全痛扁一位男子，更一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。影片上傳後，觀看次數迄今已突破310萬次，另有1.8萬網友轉推和7.3萬人按讚。

紐約郵報13日報導，這隻影片攝於9日，地點是德州達拉斯的El Pulpo餐廳。可見到一名男保全正用雙手圈住一名顧客頸部，把人往店外拖，長髮的女保全多次揮出右拳揍面前男子的臉龐，還使出一記泰拳風格的踢技，把人打到不停往後退。

此時，一名金髮女子用握著手機的右手打中女保全左臂，女保全旋即一拳往她的臉龐揍下去，但腳步稍微滑了一下，另兩名男子趕緊出面呼籲冷靜，避免金髮女子繼續挨打。女保全則順勢轉移目標，追上影片一開始挨她揍的男子，將疑似想幫助同伴的他一腳踹出大門。

拍攝影片的目擊者札帕塔（Saul Zapata）告訴Storyful，早在他開始錄影前，男子就已經挨了好一頓揍。札帕塔在自己的推特進一步解釋，指保全當時已試著把那名「爛醉」（hammered）男子轟出店外，他的妻子也對保全動手動腳，隨後才是他放上網的影像。

達拉斯警方向Storyful表示，已向一名男子開出公共場合醉酒的傳喚通知與非法侵入的警告單。女保全身分沒有曝光，據報也沒有收到任何警告。