快訊

柯文哲宣布：北市八大行業包括網咖今凌晨起暫停營業

直播／今本土+29...北市防疫再升級？柯文哲召開記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／暴走？德州女保全扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED
美國一位網友日前在推特貼出一隻影片，可見到一位女保全在德州達拉斯的一間餐廳痛扁一位男子，還一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。畫面翻攝：Twitter/LITIVATED

美國一位網友日前在推特貼出影片，可見到一位狀似「練家子」的女保全痛扁一位男子，更一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。影片上傳後，觀看次數迄今已突破310萬次，另有1.8萬網友轉推和7.3萬人按讚。

紐約郵報13日報導，這隻影片攝於9日，地點是德州達拉斯的El Pulpo餐廳。可見到一名男保全正用雙手圈住一名顧客頸部，把人往店外拖，長髮的女保全多次揮出右拳揍面前男子的臉龐，還使出一記泰拳風格的踢技，把人打到不停往後退。

此時，一名金髮女子用握著手機的右手打中女保全左臂，女保全旋即一拳往她的臉龐揍下去，但腳步稍微滑了一下，另兩名男子趕緊出面呼籲冷靜，避免金髮女子繼續挨打。女保全則順勢轉移目標，追上影片一開始挨她揍的男子，將疑似想幫助同伴的他一腳踹出大門。

拍攝影片的目擊者札帕塔（Saul Zapata）告訴Storyful，早在他開始錄影前，男子就已經挨了好一頓揍。札帕塔在自己的推特進一步解釋，指保全當時已試著把那名「爛醉」（hammered）男子轟出店外，他的妻子也對保全動手動腳，隨後才是他放上網的影像。

達拉斯警方向Storyful表示，已向一名男子開出公共場合醉酒的傳喚通知與非法侵入的警告單。女保全身分沒有曝光，據報也沒有收到任何警告。

保全

延伸閱讀

油管停擺 拜登宣布緊急狀態

台聚三寶獲利增兩倍 本季續看旺

科技人才出走潮 舊金山怎麼了？

MLB／張育成先發守二壘 滿壘敲出德州安打建功

相關新聞

影／暴走？德州女保全扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

美國一位網友日前在推特貼出影片，可見到一位狀似「練家子」的女保全痛扁一位男子，更一拳朝著攻擊她的女子臉龐揍下去。影片上傳...

自由了！拜登帶頭摘口罩 白宮全「脫了」

聯邦疾病防治中心(CDC)13日放寬接種完成者的戴口罩規範，他們在戶外人群中與多數室內場合可不戴口罩；隨後拜登總統在白宮...

美國會暴亂…多達411人遭起訴 涉2000項罪名

1月6日國會暴動四個月後，已有多達411人遭聯邦法院起訴，遭控超過2000項罪名，其中不乏擁有軍隊或警察背景等執法人員；...

俄州祭「疫苗樂透」接種就有機會抽100萬美金大獎

因應新冠疫苗接種率下降，州長各出奇招鼓勵州民接種；俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)12日宣布，俄州每周將從已...

搶人大戰╱「客人回流比徵人還快」美餐飲業紛祭高薪

疫情逐漸退去、經濟活動也循序恢復，曾受重創的餐廳、酒吧和觀光商店雖然敞開大門迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速攀升的營...

失業救濟詐領案猖獗 特勤局：至少30州20億美元

聯邦特勤局(Secret Service)表示，諸多不法之徒企圖詐騙新冠肺炎疫情紓困計畫，金額累積多達20億元；至少30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。