美國東岸重要輸油管線因為遭駭而停擺六天後，已恢復運作，美國總統拜登也在12日簽署一項行政命令，希望能藉由共享加強與民間企業駭客攻擊資訊、及要求各部會採用更好的安全措施，強化美國資安，以記取這次駭客攻擊導致美國東岸燃料供應大亂的教訓。

根據拜登的行政命令，聯邦政府各部會的系統都必須採用多重驗證系統，並且要在未來六個月內加密所有資料，讓駭客更難滲透。與聯邦政府簽約的資訊科技供應商，也必須滿足更高的資安要求，且若系統遭駭，也必須向政府回報。美國政府也將推出一套試驗性質的評級系統，評比系統採購的軟體安全度。

經營美國東岸輸油管線系統的Colonial管線公司宣布，已在美東時間12日下午5時許，重啟這條美東地區至關重要的汽油和柴油輸送管道，但即便全面恢復營運，放在休士頓的汽油仍需約兩周時間，才能送到東岸的加油站。Colonial7日遭勒贖軟體攻擊、被迫關閉美東的輸油管線系統，導致美東地區的汽油價格狂飆和燃油供應受阻。

在美國南部的部分地區，約有75%加油站的汽油產品售罄，在華盛頓特區，等待加油的汽車排到幾個街區之外。美國汽油零售價突破每加侖3美元，為六年來首見。