7成美國白人基督徒 不滿拜登總統表現

以共和黨支持者為主的白人福音派基督徒，有7成對於拜登表現仍不買單。根據當地一間研究團體公布的最新調查結果指出，近4分之3的美國白人福音派基督徒仍不滿意拜登的總統表現，其不滿意度結果也是各個受訪信仰族群中最高。

據《基督教郵報》報導，皮尤研究中心調查訪問5,109位受訪者後發現，75%的白人福音派基督徒不滿拜登擔任總統的表現，滿意比率只有23%，非白人福音派基督徒不滿意拜登的比率也有53%，反觀非洲裔美國基督徒不滿意拜登表現的比率僅有8%。整體而言，基督徒對於拜登支持與反對比率分別為50%與48%。

政黨支持背景導致

報告也指出，從過去來看，非洲裔基督徒、西班牙裔天主教徒與自認沒有信仰者，多數都是民主黨的死忠支持者，相對的，白人福音派基督徒則是共和黨的鐵粉，而且近年來，白人天主教徒與非福音派基督徒也開始認同共和黨的路線。

過去幾年，外界普遍認為前總統川普在白人基督徒中支持率相當高，2020年選舉，出口民調曾顯示，由於川普的白人福音派基督徒支持率些微下降，成為他落選的原因之一。

媒體報導偏向拜登

《今日美國報》報導，稍早皮尤研究中心分析25家新聞媒體後也發現，在拜登上任前2個月內，3分之2媒體報導的面向大多集中在他的政策與理念，35%是他的性格與領導風格。反觀對於川普，4分之3報導是針對他的性格與領導力。

另外，23%對於拜登的報導屬於正面，32%則為負面，川普則分別為11%與44%。不過，在針對右派觀眾的報導中，有78%關於拜登的報導是屬於負面，其中他的移民政策最受到關注，而且報導拜登的新聞中，有48%也提到了川普。

【更多精采內容，詳見 】