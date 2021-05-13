快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7成美國白人基督徒 不滿拜登總統表現

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
拜登上任後，其移民政策最受到關注。(Photo by The White House on Flicker under Creative Commons license)
拜登上任後，其移民政策最受到關注。(Photo by The White House on Flicker under Creative Commons license)

共和黨支持者為主的白人福音派基督徒，有7成對於拜登表現仍不買單。根據當地一間研究團體公布的最新調查結果指出，近4分之3的美國白人福音派基督徒仍不滿意拜登的總統表現，其不滿意度結果也是各個受訪信仰族群中最高。

據《基督教郵報》報導，皮尤研究中心調查訪問5,109位受訪者後發現，75%的白人福音派基督徒不滿拜登擔任總統的表現，滿意比率只有23%，非白人福音派基督徒不滿意拜登的比率也有53%，反觀非洲裔美國基督徒不滿意拜登表現的比率僅有8%。整體而言，基督徒對於拜登支持與反對比率分別為50%與48%。

政黨支持背景導致

報告也指出，從過去來看，非洲裔基督徒、西班牙裔天主教徒與自認沒有信仰者，多數都是民主黨的死忠支持者，相對的，白人福音派基督徒則是共和黨的鐵粉，而且近年來，白人天主教徒與非福音派基督徒也開始認同共和黨的路線。

過去幾年，外界普遍認為前總統川普在白人基督徒中支持率相當高，2020年選舉，出口民調曾顯示，由於川普的白人福音派基督徒支持率些微下降，成為他落選的原因之一。

媒體報導偏向拜登

《今日美國報》報導，稍早皮尤研究中心分析25家新聞媒體後也發現，在拜登上任前2個月內，3分之2媒體報導的面向大多集中在他的政策與理念，35%是他的性格與領導風格。反觀對於川普，4分之3報導是針對他的性格與領導力。

另外，23%對於拜登的報導屬於正面，32%則為負面，川普則分別為11%與44%。不過，在針對右派觀眾的報導中，有78%關於拜登的報導是屬於負面，其中他的移民政策最受到關注，而且報導拜登的新聞中，有48%也提到了川普。

【更多精采內容，詳見

拜登 川普 共和黨 民主黨

延伸閱讀

美延長封殺華為 中轉威脅瑞典 嗆要反制愛立信

推動美國境內製作晶片能力 微軟、蘋果、Intel、AMD與台積電等合組半導體聯盟

美油管遇駭引關注 拜登簽行政命令加強網路安全

反川大將錢尼 遭共和黨踢出高層

相關新聞

124美軍退將發公開信 挺選舉被操縱、質疑拜登心理健康

繼法國發生退將發表公開信砲轟總統馬克宏後，超過120位美軍退將11日發表聯名公開聲明，指稱總統大選遭到操縱，也質疑拜登總...

安全威脅！美參院委員會無異議通過 禁公務機下載TikTok

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天透過新聞公報指出，參院國土安全暨政府事務委員會一致通過禁止美國聯邦員工在...

7成美國白人基督徒 不滿拜登總統表現

以共和黨支持者為主的白人福音派基督徒，有7成對於拜登表現仍不買單。根據當地一間研究團體公布的最新調查結果指出，近4分之3的美國白人福音派基督徒仍不滿意拜登的總統表現...

美國百名退役軍人發公開信質疑拜登健康 軍人干政風氣在西方蔓延？

「不能忽視他（總統）的身心狀況！」超過120名美國退役將軍與軍官發表公開信，公然質疑總統大選公正及拜登的身體與心智健康，強調美國正陷入嚴重危機，他們無法坐視不管。這情況彷彿法國退將最近公然批評馬克宏的翻版，歐美老牌民主國家似乎掀起一股軍人干政風氣。

挺川律師團遭清算！選舉訴訟全敗 還被要求精神鑑定

自去年11月總統大選失利後，美國前總統川普的律師團提起數十項挑戰選舉結果的訴訟案，最終都以敗訴收場。如今這些川普律師遭到數個州的州長及官員索賠訴訟費，並向紀律機構請求懲戒這些律師，其中一個知名律師甚至遭律師協會要求進行精神鑑定。

空中碰撞！部分機身被撞不見 飛行員仍駕貨機平安降落

美國科羅拉多州12日早上發生空中碰撞事件，其中一架小飛機利用降落傘成功迫降，另一架部分機身被撞飛的飛機則是平安降落，媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。