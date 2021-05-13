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打疫苗中樂透？美這州推活動 最高可獲2800萬或獎學金
為了防控新冠肺炎，美國各地正積極推動民眾注射疫苗，其中俄亥俄州更祭出接種疫苗得百萬的「樂透疫苗活動」。
據報導，現年74歲的俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）12日宣布，除了養老院和照護住宅機構外，當地6月2日將結束戴口罩的強制令，以及剩下所有的新冠衛生命令。
不過為了繼續鼓勵民眾接種疫苗，他從聯邦資金中撥款，推出「俄亥俄打疫苗抽百萬」（Ohio Vax-a-million）的活動，民眾可獲得100萬美元（約2800萬台幣）獎金、或是大學全額獎學金。
狄懷恩在推特上表示，2個星期後、也就是5月26日開始，將在至少接種第1劑疫苗的成年民眾中抽出得獎人，活動將持續5周，並在每周三公布獲得百萬美元獎金的得主。
不過，民眾要有抽獎資格，首先得住在俄亥俄州，年齡至少達18歲，並起碼接種過1劑新冠疫苗。
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