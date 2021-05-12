快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麗茲錢尼的天鵝之歌：批川普扈從與憲法為敵

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨12日將投票決定撤銷聯邦眾議院共和黨團主席麗茲・錢尼（Liz Cheney）的黨職。路透社
共和黨12日將投票決定撤銷聯邦眾議院共和黨團主席麗茲・錢尼（Liz Cheney）的黨職。路透社

美國共和黨內反川大將、聯邦眾議院共和黨團主席麗茲・錢尼（Liz Cheney），被踢出領導圈前夕在眾議院發言說，美國的選舉沒有被偷走，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民，破壞美國民主程序，「我們永不屈服，這就是我們的責任。」

共和黨12日將投票決定撤銷錢尼的黨職，這是共和黨第二度投票處理此事，因錢尼不僅反駁川普的選舉舞弊說，還在年初投票支持彈劾川普，川普鼓動支持者「懲罰」錢尼；眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已表態要踢掉錢尼，紐約州眾議員史提法尼克（Elise Stefanik）被看好將接任黨團主席。

這場演說可視為錢尼對多數仍臣服於川普的共和黨國會議員，所唱的天鵝之歌（swan song）。

錢尼表示，今日美國面臨前所未見的威脅，一位煽動對國會實施暴力攻擊以偷走選舉結果的前總統，又重新開始說服美國人，選舉結果從他身上被偷走了。

錢尼說，川普「甘冒煽動更多暴力的風險」，但數百萬的美國人都被川普誤導，只聽得進川普一人之言，而非事實；川普持續破壞美國民主程序，撒下「民主是否順利運作」的懷疑種子。

錢尼說，她作為保守派共和黨員，就要尊崇法治，選舉人團、州級和聯邦法院都否決川普的主張，川普政府的司法部為此展開廣泛調查，最終以無證據佐證主張結尾。

「選舉結束了，這就是法治，這就是我們的憲法程序。」錢尼說，「那些拒絕接受法院裁定的人，是與憲法為敵。」

「我們的責任很清楚，我們每個發過誓的人，都要預防我們的民主被破壞，這無關政策，無關黨派，這是身為美國人的責任。」錢尼說，「保持沈默或無視謊言只是在鼓勵說謊者，我不加入，我不會作壁上觀，坐視其他人帶著黨放棄法治，加入前總統破壞民主的征戰。」

錢尼表示，前總統雷根領導下的共和黨為民主而戰，贏得冷戰打敗蘇聯，而今天，美國正處於另一場冷戰的風口浪尖，對手是破壞美國民主程序和法治、宣傳「美國民主失敗論」的共產中國。

錢尼說，美國的選舉沒有被偷走，美國並沒有輸，「天佑美國，但我們的自由，只有在我們的保護下，只有我們信守在院會所說的『支持並捍衛憲法』的誓言下，只有在我們體認威脅形成下，自由才能存在。」

錢尼表示，信守誓言的核心在於愛國，願意超越黨派捍衛美國，「我們會盡全力捍衛多數人付出鮮血爭取的憲法與自由，我們永不屈服，這就是我們的責任。」

川普 共和黨

延伸閱讀

台北賞螢聖地！「豹山溪步道」溪谷螢光閃閃　還有神似川普的岩壁？

共和黨川普化？ 黨內憂走向鐵達尼號沉船命運

看共和黨內鬥 拜登承認：搞不懂共和黨了

策畫10前防長「警告」川普？錢尼惹怒共和黨

相關新聞

麗茲錢尼的天鵝之歌：批川普扈從與憲法為敵

美國共和黨內反川大將、聯邦眾議院共和黨團主席麗茲・錢尼（Liz Cheney），被踢出領導圈前夕在眾議院發言說，美國的選...

紐時投書：拜登對台政策「魯莾而危險」！外媒注意到什麼跡象？

台積電對中國而言，是最有價值的資產，但如果不能擁有台積電，中國也會阻止美國取得。如同過去戰役，石油廠往往成為軍事目標，為的就是癱瘓對方戰力。

美國本月將表決撥款給半導體業 美議員：朝野都支持

美國共和黨重量級參議員康寧（John Cornyn）表示，參院預計本月內對撥款500億美元給半導體產業的提案進行表決。這...

美駐日大使人選出爐！前芝加哥市長伊曼紐出線

多個消息來源指出，美國總統拜登（Joe Biden）將選擇由前芝加哥市市長伊曼紐（Rahm Emanuel）擔任美國駐日...

畜牧業空汙 研究：每年導致全美1.7萬人死

「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表...

防疫有成 拜登施政滿意度63%

就職已逾百天的拜登總統，因為處理新冠疫情得當，民調支持度續升；美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。