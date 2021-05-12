紐時投書：拜登對台政策「魯莾而危險」！外媒注意到什麼跡象？

摘要 1.根據美國政治評論家針對拜登對台政策的評論，「一個中國」是美國長久以來的重要政策，但拜登正逐漸偏離這個原則。 2.作者認為中國會犯台的原因有三：一、習近平進入第3任期，會開始尋求歷史定位；二、中國和美國正在經濟政治與科技上全面競爭；三、台灣民眾對中國認同度越來越低。 3.台積電對中國而言，是最有價值的資產，但如果不能擁有台積電，中國也會阻止美國取得。如同過去戰役，石油廠往往成為軍事目標，為的就是癱瘓對方戰力。

上週最大事件是英國著名的「經濟學人」雜誌封面專題，「台灣是地球最危險的地方」，不論在國內或海外都引起廣泛討論。

有一點可以確定，台灣好像沒有什麼人在乎這則新聞，只不過是茶餘飯後談話的題材。蘇揆表示若台灣能夠「被世界需要」，就會更安全；台積電董事長在接受美國CBS訪問時說：「全世界都需要台灣高科技產業的技術，所以他們不會讓這個地區發生戰爭，因為這有違全球每個國家的利益」。

這是很有爭議的看法，也有專家持不同意見。美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）最近表示，由於中國半導體技術難以在短期內追上美國，可能冒險進行武力犯台，以取得半導體生產重鎮台積電。智庫表示，若中國得逞，將獲得最先進半導體生產能力，並掌控全球市場， 比控制世界石油資源更有價值。

石油過去被視為重要資源，也是財富象徵。今天的石油是晶片，美國CBS電視台指出美國30年前捍衛科威特抵抗伊拉克入侵，為的是捍衛石油，如今則是要捍衛晶片，因此台灣晶片被稱為「矽盾」（Silicon Shield）。

台灣人有很緊張嗎？大多沒有，因為大部分人覺得外國，特別是美國，會出兵保衛台灣。但老美講得很清楚，他們會捍衛，前提是台灣要有一定程度自我防衛的能力。

我經常閱讀外國媒體，在台灣聽外國專家分析台灣局勢有很奇怪的感覺，因為觀點完全不同於本地。最近彭博商業周刊有一篇泰勒‧科文（Tyler Cowen）關於台灣的文章，他是著名的經濟學家，對台灣非常友好，好幾本著作有中文版。他說想到5－6年內台海就會風雲變色，令人非常不忍心。

5－6年是怎麼來的？這是稍早美國前印太司令所作的預測，新的印太司令說時間甚至會更早，換言之在2025－26年左右，從以下幾點分析，似乎有點道理：

第一、習近平的任期

美國總統拜登（左）、大陸國家主席習近平（右）。路透

習近平今年68歲，他2012年成為中共中央總書記，由於他已延長任期，因此至少會做3任。現在中國大陸正面臨很多國內外壓力，一般認為習在前兩任內不會有大動作，以免遭受政敵攻擊，但第三任以後習應會開始追求歷史定位，而兩岸統一是他的目標。

第二、中國的實力

根據專家分析，中國可在2028年超越美國，成為全球第一大經濟體。現在中美在地緣政治、經濟和科技上全面競爭，彼此間差距正在縮小。大陸在AI等領域正逐漸追上美國，等到實力接近，當然更有可能挑起戰爭。

第三、台灣的方向

由於各種原因，兩岸關係近年降至冰點，台灣民眾對中國認同度越來越低，逐漸從政治、經濟、社會和文化層面和大陸脫鈎。未來即使習近平沒有動作，也會面臨黨內壓力。

上週美國最具影響力媒體紐約時報有一篇專文，指出拜登對台政策「魯莾而危險」，作者貝納特（Peter Beinart）是美國政治評論家，曾任聲譽卓著政論雜誌「新共和」編輯長達7年。

他指出「一個中國」是美國長久以來的重要政策，但拜登正逐漸偏離這個原則。他強調無論美國是否正式承諾為台灣提供防禦，如果認為它可通過破壞「一個中國」約定來激怒北京，又可用武力來威懾北京，那就太魯莾了。

作者在文章最後點出，台灣人民要維護他們的自由，而地球不能忍受第三次世界大戰。他問一個問題：為了同台灣建立正式外交關係，請問有多少美國人願意冒生命危險？這應該是美國人當前的共識。

那美國人又有何建議？上週本地英文報紙Taipei Times社論，作者建議台灣應有「攻擊中國」的能力，特別強調這不只是針對侵台的部隊而已，還要能打擊中國內陸。我們可以想像如果台灣發射一顆飛彈到武漢，會有什麼後果？

假如台灣是地球最危險的地方，那台灣最危險的地方在哪裡？我認為可能是台積電所在地。台積電對中國而言，是最有價值的資產，但如果不能擁有台積電，中共也會阻止老美取得。這就是為何過去中東戰役，石油廠往往成為軍事目標，為的就是癱瘓對方戰力。

小英在國慶談話時指出，台灣會堅守「不畏戰、不求戰」的原則，但她也表示「示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，才能保障台灣安全、維護區域和平」。

台灣還處在歷史轉捩點上，我們應該展現實力、備戰止戰，還是表達善意、追求和平？這是台灣人民的抉擇，沒有對錯。

仔細閱讀國際媒體，可歸納出幾個結論：第一、兩岸衝突，應會在5－6年內發生；第二、老美現在採取的是嚇阻策略，不過只有美國才有這個條件；第三、期待美國出兵強力挺台，並不現實；第四、國際社會普遍同情台灣，但時間似乎站在中國這邊。

如果對未來感受風險，企業應會有所準備，這個現象隨著時間，將會越來越明顯。

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