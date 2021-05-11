NASA太空船採集小行星樣本成功 展開回地球航程

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空船「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）去年登陸小行星貝努（Bennu）採集塵埃樣本，今天離開貝努軌道，展開返回地球的漫長航程。

歐塞瑞斯號返回地球航程要花大約兩年，預定2023年9月24日抵達美國猶他州沙漠。

「歐塞瑞斯號」2016年9月8日從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，歷經26個月的太空航行，2018年12月3日正式抵達貝努，之後一直繞著貝努的軌道運行，去年才短暫登陸貝努採集樣本。

「歐塞瑞斯號」在貝努地表發現氫與氧分子，由於氫與氧是水的成分，意味貝努可能有生命存在。

NASA表示，樣本將分發到全球各地的研究實驗室，但其中75%會保留在休士頓的詹森太空中心（JohnsonSpace Center），供未來世代以目前尚未研發出的技術加以研究。