拜登基建案 共和、民主兩黨異見多

美國總統拜登本周將邀集共和黨與民主黨領袖在白宮開會，首度共同商討基礎建設方案，但美國4月就業報告意外偏弱，已令政治緊張氛圍升高，也使協商之路益發複雜。

拜登將於12日邀請參、眾議院兩黨領袖赴白宮展開協商，包括民主黨籍的眾院議長斐洛西、參院多數黨領袖舒默，以及共和黨籍的參、眾兩院領袖麥康納和麥卡錫，期能協調出兩黨都同意的折衷方案。

不過，美國4月非農就業人口僅增加26.6萬人，遠低於市場預估的100萬人，促使拜登呼籲國會迅速通過新提出的2.25兆美元「就業計畫」，及1.8兆美元的「家庭計畫」，以提高企業稅率及富人稅負作為財源。

但共和黨人士要求政府調整經濟策略。眾院領袖麥卡錫指出，拜登「未能解決危機，還創造了新危機」。共和黨與保守派人士表示，就業數字偏弱，凸顯政府政策過度聚焦於促進勞動市場的需求面，而忽視供給面。

芝加哥大學教授古斯比認為，上月就業數據能讓兩黨各自強化既有立場。

民主黨看到的是經濟復甦失速，子女照料面臨危機，民眾擔心疫情再起而遠離職場，且經濟過熱的機率極低，共和黨則認為擴大安全網使民眾遠離職場，並反對政府介入。

若兩黨未能達成協議，白宮與民主黨仍能自行通過這些支出計畫案，但黨內參議員一票都不能跑。