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宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權
社群媒體推特（Twitter）今天證實，已將若干帳號停權，這些帳號規避推特的禁令，宣傳美國前總統川普（Donald Trump）的部落格貼文。
法新社報導，川普本週稍早推出個人專屬網站，其中有個名為「來自川普的書桌」（straight from thedesk of Donald J. Trump）社群平台，其實是個部落格。
就在臉書（Facebook）的獨立監督委員會昨天宣布維持將川普噤聲的決定前，川普已等不了臉書審查結果，公開個人專屬網頁。
根據推特，以川普的話題為名稱或企圖宣傳川普網站貼文的帳號，都已被停權。
推特表示，今年1月6日發生國會大廈暴動事件後，由於認定川普有進一步煽動暴力的風險，而決定將川普的帳號永遠下架。在此之前，川普已連續數月發表推文，質疑對手拜登（Joe Biden）勝選的正當性。
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