快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾被控殺害IS戰俘！海豹前隊員曝「全隊練戰地搶救」：只為殺他

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍海豹特戰部隊前士官長蓋拉格，攝於2019年。蓋拉格被控犯下戰爭罪，全案因關鍵證人當庭翻供認罪，加上前總統川普介入，讓他得以清白之身平安退伍。路透
美國海軍海豹特戰部隊前士官長蓋拉格，攝於2019年。蓋拉格被控犯下戰爭罪，全案因關鍵證人當庭翻供認罪，加上前總統川普介入，讓他得以清白之身平安退伍。路透

美國海軍海豹特戰部隊前士官長蓋拉格（Eddie Gallagher）曾被控殺害一名17歲的IS戰俘，全案因關鍵證人當庭翻供認罪，加上前總統川普介入，讓他最後得以無罪之身平安退伍。但蓋拉格近日卻自曝，整個小隊跟他將各式各樣的治療方法用到那名垂死戰俘身上，但不是為了救人一命，「我們的目的就是殺了他」。

根據商業內幕轉述，最後僅被判「與屍體合照」罪名成立的蓋拉格在4日上線的Podcast節目「The Line」透露，「整件事的一點真相就是，那個IS戰士被我們殺了，當時沒人對此有問題」。他說，「我們殺了那傢伙，我們的目的就是殺了他，大家都上了」。

當主持人追問時，蓋拉格指他跟同袍打算「對他實施醫療方案，直到他沒命」。蓋拉格說，「無論如何他都會死。我們不收任何俘虜，那不是我們的工作。大家感覺像，就對他用上治療方法到他沒氣吧」。

紐時2019年的報導曾引述病例，稱俘虜經過20分鐘治療後，遺體「無法說明地」掛滿各式醫療器材。蓋拉格在「The Line」強調，那名戰俘真的不是被他刺殺致死，「那老兄死於所有用上的治療方法啦，很多治療方法都用到他身上了」，還說他切出緊急呼吸道與插入呼吸管「純屬練習」，稱他「想練練看我能多快做完」。

蓋拉格表示，大家都知道怎麼回事，「這是整個過程的唯一真事，然後剩下的就像一堆扭曲的謊言…把整個場景都釘在我身上」。

蓋拉格受軍法審判的委任律師告訴ABC新聞，當時的主審法官、軍事檢察官跟他都知道此事，陪審團也有聽到部分內容。國防部長奧斯汀6日也被記者問到，僅答稱海軍正「追究」此事。

海軍 IS

延伸閱讀

我採購肩射剌針已付廿餘億元卻交裝無期 海軍披露原因

《巫師3》遊戲總監離開CD Projekt 離職前曾被控職場霸凌

解放軍海軍副參謀長宋學落馬 美媒：因遼寧艦

陸膠舟偷渡來台案 專家：警示海軍海巡裝備及部署需求

相關新聞

就業不理想 兩黨火力全開 波洛西：2法案應速過關

今年4月就業報告表現不如預期，讓共和黨7日加強力道，批判拜登總統的稅務及支出政策；民主黨方面則回應指出，經濟數據缺乏亮點...

美國鼓勵復工 重返工作滿月 蒙州給1200獎金

為解決州內勞工嚴重不足的問題，並未失業州民提供重回職場的誘因，共和黨籍蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)...

「飯店只有1個員工」美國餐飲觀光業缺工嚴重

隨著疫苗接種規模擴大，疫情也逐漸受到控制，觀光業在經過一年的低迷後，終於看見一絲曙光；然而，業者的困境並沒有因此迎刃而解...

拜登擔心 共和黨內「迷你革命」擋路

拜登總統如今全力推動「美國就業」與「美國家庭」兩個合計4兆元的龐大法案，這個號稱能讓美國脫胎換骨，拚進21世紀壓倒中國的...

美國重回多邊主義路線 布林肯：人權和尊嚴是國際秩序核心

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日在聯合國安全理事會會議以多邊主義為題發表談話說，美國認為多邊主義仍是...

宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權

社群媒體推特（Twitter）今天證實，已將若干帳號停權，這些帳號規避推特的禁令，宣傳美國前總統川普（Donald Tr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。