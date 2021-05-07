拜登支持放棄疫苗專利 共和黨議員擬立法禁止

美國總統拜登5日宣布支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗產量，除了生產疫苗的藥廠外，也遭到德國總理梅克爾反對，部分共和黨國會議員指控，此舉讓中國大陸從中得利，證明拜登的決策圈是中國共產黨，不是美國民眾。

福斯新聞報導，眾院共和黨議員將推動立法阻擋此事；眾議員唐納斯（Byron Donalds）說，法案名稱為「防止外國試圖侵蝕醫療保健創新法」（Preventing Foreign Attempts to Erode Healthcare Innovation Act），就是為避免拜登政府，愚蠢地把美國智慧財產交給像中國大陸這樣的國家。

眾議院共和黨研究委員會主席班克斯（Jim Banks）支持這項立法並說，拜登再一次證明，在他決策圈的是中國共產黨，不是美國民眾；放棄美國研發者和勞工所擁有的疫苗專利，拜登這是在確保疫情發源地中國大陸收割美國創造力所帶來的利益。

班克斯說，唐納斯這項提案代表著美國勞工、家庭和研發人員的勝利。

不只共和黨出現反對聲浪，白宮也忙著闢謠；部分美國媒體報導這項決策在拜登政府內部有雜音，反對者以商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）為首；白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）6日說，「在這項決定上沒有意見分歧。」

尚皮耶表示，這是拜登去年競選總統的政見，並將其視為重要人道議題，美國要主導此事，幫忙拯救性命。

梅克爾（Angela Merkel）反對美國提議，稱這將嚴重影響全球疫苗生產。

梅克爾說，疫苗供應的限制因素並非專利，而是產能和高品質標準；保護智慧財產是創新的源頭，未來仍必須如此。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟已經準備好要討論能有效務實解決當前危機的提案。

范德賴恩說，「疫苗生產國應優先考慮移除出口障礙，並解決供應鏈中斷的問題。」歐盟是世界上唯一大規模出口疫苗的民主地區，美國作為疫苗大國，卻是將多數疫苗都保留給國內使用。

提供疫苗原料的瑞士政府表示，美國這項決定很重大，但留下很多未解的問題；瑞士認為放棄疫苗專利，不保證就能產生更多公平、可負擔和便宜的疫苗和新冠藥物取得管道，瑞士將審慎評估此事對國內的影響。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則支持此事。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日接受媒體MSNBC專訪，呼籲加速全球施打疫苗的進度，「若全世界不動起來，到2024年也打不完。」

布林肯說，放棄專利是增產和獲取疫苗的可能做法之一，美國的決定是為世界貿易組織（WTO）鋪路，他說WTO可能要花數月以敲定一項具體計畫。