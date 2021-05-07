快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登支持放棄疫苗專利 共和黨議員擬立法禁止

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登宣布支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗產量，眾院共和黨議員將推動立法阻擋此事。路透
美國總統拜登宣布支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗產量，眾院共和黨議員將推動立法阻擋此事。路透

美國總統拜登5日宣布支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗產量，除了生產疫苗的藥廠外，也遭到德國總理梅克爾反對，部分共和黨國會議員指控，此舉讓中國大陸從中得利，證明拜登的決策圈是中國共產黨，不是美國民眾。

福斯新聞報導，眾院共和黨議員將推動立法阻擋此事；眾議員唐納斯（Byron Donalds）說，法案名稱為「防止外國試圖侵蝕醫療保健創新法」（Preventing Foreign Attempts to Erode Healthcare Innovation Act），就是為避免拜登政府，愚蠢地把美國智慧財產交給像中國大陸這樣的國家。

眾議院共和黨研究委員會主席班克斯（Jim Banks）支持這項立法並說，拜登再一次證明，在他決策圈的是中國共產黨，不是美國民眾；放棄美國研發者和勞工所擁有的疫苗專利，拜登這是在確保疫情發源地中國大陸收割美國創造力所帶來的利益。

班克斯說，唐納斯這項提案代表著美國勞工、家庭和研發人員的勝利。

不只共和黨出現反對聲浪，白宮也忙著闢謠；部分美國媒體報導這項決策在拜登政府內部有雜音，反對者以商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）為首；白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）6日說，「在這項決定上沒有意見分歧。」

尚皮耶表示，這是拜登去年競選總統的政見，並將其視為重要人道議題，美國要主導此事，幫忙拯救性命。

梅克爾（Angela Merkel）反對美國提議，稱這將嚴重影響全球疫苗生產。

梅克爾說，疫苗供應的限制因素並非專利，而是產能和高品質標準；保護智慧財產是創新的源頭，未來仍必須如此。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟已經準備好要討論能有效務實解決當前危機的提案。

范德賴恩說，「疫苗生產國應優先考慮移除出口障礙，並解決供應鏈中斷的問題。」歐盟是世界上唯一大規模出口疫苗的民主地區，美國作為疫苗大國，卻是將多數疫苗都保留給國內使用。

提供疫苗原料的瑞士政府表示，美國這項決定很重大，但留下很多未解的問題；瑞士認為放棄疫苗專利，不保證就能產生更多公平、可負擔和便宜的疫苗和新冠藥物取得管道，瑞士將審慎評估此事對國內的影響。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則支持此事。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日接受媒體MSNBC專訪，呼籲加速全球施打疫苗的進度，「若全世界不動起來，到2024年也打不完。」

布林肯說，放棄專利是增產和獲取疫苗的可能做法之一，美國的決定是為世界貿易組織（WTO）鋪路，他說WTO可能要花數月以敲定一項具體計畫。

新冠疫苗 拜登 專利

延伸閱讀

道瓊漲逾300點再創新高 那指結束連四跌、就業持續改善

拜登支持豁免疫苗專利 協商恐得耗費數個月

中國海外投資本質 布林肯：西方必須非常小心

美國支持豁免疫苗專利 歐盟表態準備跟進討論

相關新聞

愛達荷州校園槍擊 6年級女學生傷3人後遭逮

美國警方表示，一名6年級女孩今天在愛達荷州一所中學開槍，造成3人受傷，她之後被一名女老師制伏

美參院壓倒性通過後 反仇恨亞裔案 眾院也將表決

「反仇恨亞太裔犯罪法案」4月在參院獲兩黨壓倒性通過後，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)6日也宣布，眾院擬在5...

史特凡尼克高喊「與川普合作」 將取代錢尼任黨團主席

國會眾院共和黨黨團主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)極有可能在下星期被拉下主席一職，艾麗斯‧史特凡尼克(Elise ...

背景大不同…稱呼「亞裔美國人」易以偏概全

有線電視新聞網(CNN)6日報導，「亞裔美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群...

美仇恨犯罪案倍增 華裔女性受害多

過去一年，包括美國及加拿大在內的北美洲，反亞裔的仇恨罪案大幅增加，在美國就增加超過一倍，而大多數受害者是華裔。

拔錢尼黨團主席？川普箝制共和黨力道強

共和黨聯邦眾院第三號人物麗茲‧錢尼(Liz Cheney)地位不保，顯示前總統川普未來幾年仍會支配共和黨，且會影響美國政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。