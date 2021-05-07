聽新聞
test
0:00 / 0:00
長征火箭預估週末重返大氣層 美稱無擊落計畫
中國上星期發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，預估本週末重返大氣層墜回地表。美國國防部長奧斯汀今天表示，目前尚無擊落火箭碎片的計畫。
長征5號B遙二運載火箭（Long March 5B）4月29日從海南島發射升空，把名為「天和」、設計給3位太空人當作生活場所的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，預估在未來幾天至幾週內重返大氣層墜回地表。
路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）今天告訴記者，根據最新估算，火箭將於8日至9日間墜回地球，現在希望的是火箭會落入海中。
中國官方「人民日報」發行的「環球時報」則說，稱火箭「失控」、可能造成損害的報導是「西方媒體炒作」。環時引述業界人士說法指出，現在的情況「不值得恐慌」。
美國曾表示，將致力於解決太空碎片氾濫成災引發的各項風險，希望與國際社會合作，「提升領導力與負責的太空行為」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言