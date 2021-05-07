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長征火箭預估週末重返大氣層 美稱無擊落計畫

中央社 / 華盛頓6日綜合外電報導

中國上星期發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，預估本週末重返大氣層墜回地表。美國國防部長奧斯汀今天表示，目前尚無擊落火箭碎片的計畫。

長征5號B遙二運載火箭（Long March 5B）4月29日從海南島發射升空，把名為「天和」、設計給3位太空人當作生活場所的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，預估在未來幾天至幾週內重返大氣層墜回地表。

路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）今天告訴記者，根據最新估算，火箭將於8日至9日間墜回地球，現在希望的是火箭會落入海中。

中國官方「人民日報」發行的「環球時報」則說，稱火箭「失控」、可能造成損害的報導是「西方媒體炒作」。環時引述業界人士說法指出，現在的情況「不值得恐慌」。

美國曾表示，將致力於解決太空碎片氾濫成災引發的各項風險，希望與國際社會合作，「提升領導力與負責的太空行為」。

火箭 太空人

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