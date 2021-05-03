年長者接觸科技 有效改善孤獨感

科技可以幫助年長者在疫情中擺脫孤獨感。美國研究發現，有半數老年人表示，在疫情中開始學習使用3C產品，讓他們成功擺脫孤獨感，也獲得能夠獨立自主生活的滿足感。

疫情加劇孤單

Study Finds報導，由美國基督教青年會（YMCA）發起一項針對2000名57歲以上的民眾、調查過去一年的生活樣態跟心理狀態的研究。有超過56%的受試者表示，在過去一年變得更加獨立，更有70%的人在過去一年發現新的生活樂趣。

研究人員進一步觀察，發現讓受試者有滿足感跟獨立感的原因，在於許多中老年民眾開始使用3C產品。58%的受試者表示，學會使用電腦讓他們能夠隨時和親友聯繫。55%的人表示，學會使用網路讓他們可以方便使用網購採購生活必需品，而不需要冒險外出。

疫情加劇孤單

合作該調查研究的問卷平台One Poll報導，有63%的老年人表示，除了透過網路和親友溝通、讓生活更加便利，也因為網路獲取更多疫情相關的資訊，還能提供娛樂，讓老年人獨自在家時不至於感到孤獨或被世界拋棄。

過去許多醫學研究認為，疫情對老年人的心理影響比想像中更嚴重，有高達62%的年長者表示，即使身體狀況沒有出問題，但心理上的距離感跟孤獨感，也會讓人產生憂鬱焦慮等負面情緒。

對於公衛單位和長照機構而言，該研究可以幫助他們更明白如何輔助年長者在疫情中自處，以及如何幫助年長維持健康的心理狀態，例如透過科技產品舉行線上活動，輔導老年人使用科技產品等。

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