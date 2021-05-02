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完成逾160天ISS任務 4太空人將搭SpaceX返地球

中央社 / 華盛頓1日綜合外電報導

在太空待了超過160 天的4名太空人今天離開國際太空站（ISS），搭上太空探索科技公司（SpaceX）太空船，預計將於明天凌晨降落於美國佛羅里達州外海。

法新社報導，太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（ShannonWalker）和日籍太空人野口聰一去年11月搭乘SpaceX製造的天龍（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）前往國際太空站，首度完整執行太空任務。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）所有的SpaceX已成為美國國家航空暨太空總署（NASA）青睞的商業運輸夥伴。

這艘天龍太空船於預定的美東時間1日晚間8時35分（台灣時間2日早上8時35分）脫離國際太空站。由於太空船返回地球預料需時6.5小時，這群太空人預計將在當地時間2日凌晨2時57分在夜色中以「濺落」（splashdown）方式降落佛州巴拿馬市（Panama City）外海墨西哥灣上。

在連結太空船與國際太空站6組掛鉤中的2組收回後，NASA評論員目視確認太空船完成分離程序，天龍太空船推進器接著發出一串短促噴發，緩緩離開國際太空站。

NASA直播影片顯示天龍太空船進入一片黑暗中，展開返回地球的旅程，後排引擎燈光一點一點地閃爍。

目前有7名太空人留在國際太空站上，包括上週搭乘另一艘SpaceX太空船抵達的新4人組太空人。

天龍太空船離開太空站時，霍普金斯說：「感謝你們的熱情款待，我們回地球見。」

除了巴拿馬市之外，若有需要，NASA和SpaceX備有其他濺落地點。

天龍太空船濺落約10分鐘後，SpaceX的船隻預計會在10分鐘內抵達太空船所在地點。

太空人 SpaceX NASA

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